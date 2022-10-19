menu
Callao: piden ayuda para que operen a paciente que fue baleado en el pulmón

Rotafono de RPP | Juan Carlos Mauricio espera que el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud apruebe la solicitud de referencia para que pueda ser intervenido, pues su vida corre peligro.
| | Laura Urbina Saldaña
El paciente fue herido de bala el pasado 28 de julio en el Callao.

El paciente fue herido de bala el pasado 28 de julio en el Callao. | Fuente: Rotafono

Juana Cadillo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a su pareja Juan Carlos Mauricio Sánchez, de 48 años, un paciente que necesita una operación urgente en el pulmón, luego de que fuera herido de bala en un atentado en el Callao el pasado 28 de julio. 

Juan Carlos Mauricio se encuentra internado en el Hospital Alberto Barton Thompson de EsSalud desde el 11 de agosto, tras detectársele un coágulo de sangre en el pulmón, pero el establecimiento no cuenta con los especialistas del tórax, según dijo Juana Cadillo, quien ha pedido su referencia al Hospital Alberto Sabogal Sologuren.

Según Juana Cadillo, la salud de su esposo se ha agravado en los últimos días debido a que no ha sido operado desde un primer momento en el Hospital Sabogal, donde desde el 30 de julio al 4 de agosto, solo le colocaron un drenaje en el tórax, ya que la bala ingresó y salió por el pulmón. 

Ella contó que su pareja, quien trabaja como operador de carga, fue herido de bala por el sobrino de un amigo tras una discusión registrada el 28 de julio. Después de lo ocurrido, Juan Carlos Mauricio fue llevado al Hospital II Luis Negreiros Vega, pero como era feriado y no hubo especialistas, lo derivaron al Hospital Sabogal donde no fue intervenido de manera quirúrgica.

Juan Carlos Mauricio fue dado de alta y con el paso de los días su salud se ha deteriorado, es por eso que el último lunes ingresó al Hospital Alberto Barton Thompson, donde espera que el Hospital Alberto Sabogal apruebe la solicitud de referencia para que pueda ser operado de una lesión en el pulmón, pues su vida corre peligro, según dijo su pareja Juana Cadillo. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Urgente operación Hospital Sabogal Rotafono Hospital Alberto Barton EsSalud Paciente herido de bala
