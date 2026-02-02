menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Callao: piden tapar zanja de desagüe luego de que adulto mayor resultara herido

Rotafono de RPP | Vecinos solicitan la intervención de la municipalidad de La Perla y del Ministerio de Transportes para que tomen cartas en el asunto, ya que en el forado pueden caer niños y otros ancianos que pasan por la quinta cuadra de la avenida Santa Rosa.
| | Laura Urbina Saldaña
Piden que cierren el forado que se ubica a la altura de la cuadra 5 de la avenida Santa Rosa, en La Perla.
Piden que cierren el forado que se ubica a la altura de la cuadra 5 de la avenida Santa Rosa, en La Perla. | Fuente: Rotafono

Carmen Tenorio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su esposo Robinson Rojas, de 66 años, resultó herido luego de que cayera a una zanja de desagüe, situada en la cuadra cinco de la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, en el Callao.

La señora Carmen relató que el incidente sucedió el domingo por la noche cuando su esposo paseaba a su mascota, siendo llevado al médico por los fuertes dolores y contusiones en el cuerpo.

El hombre paso por la zona, donde no hubo señalización, piso la vereda y se cayó en ese canal de aguas servidas debido al mal estado de la estructura. 

“El día de ayer mi esposo se ha caído a ese hueco y hemos tenido que ir a la clínica y perdió su celular. Por favor, cualquier persona puede caerse por ahí. Un niño u otro anciano, eso no es justo. No es justo que eso lo tengan así sin señalización. Es un peligro”, expresó con preocupación.

Carmen Tenorio solicitó a las autoridades de la municipalidad de La Perla y del Ministerio de Transportes inspeccionen el lugar para evitar futuros incidentes.

"Por favor, para solicitarles al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Municipalidad de La Perla que se pongan de acuerdo y que inmediatamente cierren el forado que hay a la altura de la cuadra 5 de la avenida Santa Rosa, donde este no hay ninguna señalización”, solicitó.

Un adulto mayor cayó a un canal de alcantarillado cuando paseaba a su mascota en La Perla.

Un adulto mayor cayó a un canal de alcantarillado cuando paseaba a su mascota en La Perla. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Zanja de alcantarillado Forado en la avenida Santa Rosa Rotafono La Perla Adulto mayor cae a zanja Callao
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: vecinos reiteran cúmulo de basura en la calle La Española desde hace más de dos días

Chorrillos: vecinos reiteran cúmulo de basura en la calle La Española desde hace más de dos días

 Surco: reportan basura acumulada, desmonte y parques con losas abandonadas [VIDEO]

Surco: reportan basura acumulada, desmonte y parques con losas abandonadas [VIDEO]

 Jesús María: paciente con cáncer de mama reporta que no recibe medicamento para tratamiento

Jesús María: paciente con cáncer de mama reporta que no recibe medicamento para tratamiento

 Arequipa: madre de familia con hipertensión pulmonar necesita ser trasladada a un hospital de Lima

Arequipa: madre de familia con hipertensión pulmonar necesita ser trasladada a un hospital de Lima
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot