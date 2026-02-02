Callao: piden tapar zanja de desagüe luego de que adulto mayor resultara herido

Carmen Tenorio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su esposo Robinson Rojas, de 66 años, resultó herido luego de que cayera a una zanja de desagüe, situada en la cuadra cinco de la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, en el Callao.

La señora Carmen relató que el incidente sucedió el domingo por la noche cuando su esposo paseaba a su mascota, siendo llevado al médico por los fuertes dolores y contusiones en el cuerpo.

El hombre paso por la zona, donde no hubo señalización, piso la vereda y se cayó en ese canal de aguas servidas debido al mal estado de la estructura.

“El día de ayer mi esposo se ha caído a ese hueco y hemos tenido que ir a la clínica y perdió su celular. Por favor, cualquier persona puede caerse por ahí. Un niño u otro anciano, eso no es justo. No es justo que eso lo tengan así sin señalización. Es un peligro”, expresó con preocupación.

Carmen Tenorio solicitó a las autoridades de la municipalidad de La Perla y del Ministerio de Transportes inspeccionen el lugar para evitar futuros incidentes.

"Por favor, para solicitarles al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Municipalidad de La Perla que se pongan de acuerdo y que inmediatamente cierren el forado que hay a la altura de la cuadra 5 de la avenida Santa Rosa, donde este no hay ninguna señalización”, solicitó.