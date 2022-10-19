menu
Callao: piden trasladar a adulto mayor con fractura en la cadera al Hospital Alberto Sabogal

Rotafono de RPP | Familia de Walter Abanto, de 85 años, solicita ayuda a las autoridades de EsSalud para que acepten la referencia y pueda ser operado por los especialistas.
| | Laura Urbina Saldaña
Adulto mayor de 85 años necesita ser trasladado al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud.

Adulto mayor de 85 años necesita ser trasladado al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud. | Fuente: Rotafono

Luisa Abanto se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a EsSalud, a fin de que transfieran al Hospital Alberto Sabogal, en el Callao, a su padre Walter Rogelio Abanto Trapieli, de 85 años, quien sufrió una fractura en la cadera derecha.

Luisa informó que el 18 de agosto su padre Walter se cayó en su vivienda y luego fue evacuado al Hospital Luis Negreiros de EsSalud, donde le indicaron que debe ser transferido al Hospital Alberto Sabogal debido a la complejidad de la lesión.

La hija del paciente dijo que el Hospital Sabogal no ha aceptado la referencia, por lo que solicita una intervención urgente a las autoridades de EsSalud para agilizar la atención de su padre, quien necesita una urgente operación.

“Hasta este momento el Hospital Sabogal no acepta la referencia solicitada y el Negreiros solo se limita a la atención del manejo del dolor. Mi preocupación es que a los adultos mayores los dejan esperando por muchos días por la referida referencia, poniendo en peligro la vida de los pacientes, exponiéndolos a los virus y neumonías”, expresó con preocupación.

Luisa Abanto hizo un llamado a la administración del Hospital Alberto Sabogal y al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Achomego, para que se atienda a los adultos mayores que esperan una operación.

"Por favor, quisiera hacer un llamado al Hospital Sabogal para que nos acepten la referencia y operen a mi papá. Les pido ayuda por mi padre y por todos los adultos mayores que están pasando una circunstancia similar”, solicitó.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Piden ayuda para adulto mayor Adulto mayor con fractura de cadera Rotafono Hospital Alberto Sabogal EsSalud
