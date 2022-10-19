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Callao: piden trasladar a bebé con enfermedad cardíaca al INSN San Borja

Rotafono de RPP | El recién nacido de una semana padece una cardiopatía grave. Su familia pide ayuda al Ministerio de Salud para su pronta evacuación al Instituto Nacional de Salud del Niño, situado en el distrito limeño de San Borja.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia del bebé clama ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud para salvar la vida del pequeño.

La familia del bebé clama ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud para salvar la vida del pequeño.

Desde el Callao, Karen Ayudante Salvatierra se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado urgente de su sobrino, un recién nacido de siete días, al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja debido a que padece una enfermedad al corazón grave.

El bebé se encuentra en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao y requiere ser internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja del Ministerio de Salud para un tratamiento especializado.

El bebé padece una cardiopatía grave, es decir, un estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón, por lo que necesita la urgente atención.

“Mi sobrino de solo 7 días de nacido está muriendo en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) del Hospital Carrión del Callao y necesita ser trasladado de urgencia al Hospital del Niño de San Borja. El bebé tiene una anomalía cardíaca grave llamada tronco arterioso y su vida pende de un hilo”, explicó Karen.

Karen Ayudante dijo el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja pide como requisito que se realicen exámenes al bebé antes de aceptar la solicitud de referencia.

“Resulta que el Instituto Nacional de Salud del Niño pide exámenes auxiliares como angeotomografía para aceptarlo. El Hospital Carrión solicita a otros hospitales y ha sido rechazado, sin embargo, el mismo INSN San Borja realiza esos exámenes, según nos informan, pero lo piden como requisito para aceptarlo. Es decir, están entrampados sin solución alguna”, sostuvo la tía del bebé.

La familia del bebé clama ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud para salvar la vida del pequeño.

“Hago un llamado desesperado al Ministerio de Salud y a las autoridades. El traslado es lo único que lo podrá salvar, pero las trabas burocráticas del hospital tienen el papeleo congelado y retrasan la referencia. Es inhumano lo que vivimos”, expresó Karen Ayudante.

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