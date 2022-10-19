Callao: piden trasladar a menor con tumor en el páncreas al Hospital Sabogal

Erinson hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan atender el caso de su hermana antes de que su estado de salud empeore.
Erinson Americo Aguilar Aguilar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermana Maryori Aguilar, de 15 años, quien hace algunos días fue diagnosticada con tumor en el páncreas y necesita ser atendida en el Hospital Alberto Sabogal, de EsSalud, en el Callao.
El pasado jueves 19 de marzo, Maryori fue diagnosticada con un tumor en el páncreas luego de hacerse algunos exámenes en un centro particular debido a que se aquejaba de fuertes dolores de estómago y sangrado por la nariz.
Luego de ello, Mayori se atendió en el CAP III de Carabayll, de EsSalud, pero los especialistas realizaron una solicitud de referencia hacia el Hospital Sabogal debido a que el caso necesita ser tratado en un hospital de mayor complejidad. Además, Erinson afirma que necesitan descartar si el tumor que padece su hermana es benigno o maligno.
“Dolores en su estómago, dolor de cuerpo, sangrado por la nariz y en ocasiones vomita sangre, no tiene apetito, por lo que tiene la hemoglobina baja, tiene miedo que entre en una anemia severa”, afirma Erinson Aguilar.
Actualmente Maryor presenta sangrado en vómitos y dolores de estómago. Erinson hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan atender el caso de su hermana y gestionar cuanto antes una atención médica pues temen que el estado de la menor empeore.
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