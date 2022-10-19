Callao: piden trasladar a menor con tumor en el páncreas al Hospital Sabogal

Luego de ello, Mayori se atendió en el CAP III de Carabayll, de EsSalud, pero los especialistas realizaron una solicitud de referencia hacia el Hospital Sabogal debido a que el caso necesita ser tratado en un hospital de mayor complejidad. Además, Erinson afirma que necesitan descartar si el tumor que padece su hermana es benigno o maligno.



“Dolores en su estómago, dolor de cuerpo, sangrado por la nariz y en ocasiones vomita sangre, no tiene apetito, por lo que tiene la hemoglobina baja, tiene miedo que entre en una anemia severa”, afirma Erinson Aguilar.



Actualmente Maryor presenta sangrado en vómitos y dolores de estómago. Erinson hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan atender el caso de su hermana y gestionar cuanto antes una atención médica pues temen que el estado de la menor empeore.

