Copyright © 2023

Servicios públicos

Callao: realizan análisis a abuelita con tumor en el riñón para que la operen tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Petronila Bernabé, de 76 años, ingresó esta mañana al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, donde el personal hace los esfuerzos para estabilizarla y programar su intervención quirúrgica.
| | Laura Urbina Saldaña
Petronila Bernabé fue internada hoy en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud.

Petronila Bernabé fue internada hoy en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud. | Fuente: Rotafono

La señora Petronila Bernabé Palacios, de 76 años, fue internada en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, donde se gestiona una operación para que se le extirpe un tumor en el riñón izquierdo, luego de que su hijo pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.

Jhon Vásquez dijo que su madre ingresó esta mañana al Hospital Sabogal, donde le practicaron todos los exámenes que hacían falta para que programar su intervención quirúrgica.

El oyente agradeció a RPP y al apoyo que le brindó personal de EsSalud, después de que solicitara apoyo para su madre que padece de un tumor que le impide alimentarse y le resta calidad de vida.

“Estoy muy agradecido por su gran apoyo, de corazón. Mi mamá fue internada por Emergencia y está en observación para que se nivele porque su hemoglobina está baja y de ahí pasará a sala para que la operen”, expresó con alegría.

La adulta mayor ha sido atendida por el personal del Hospital Sabogal y ha recibido una unidad de sangre debido a que presenta un bajo nivel de hemoglobina. Una vez que se estabilice pasará a sala de operación.

“Primero está en observación en Emergencia y cuando suba más su hemoglobina, el doctor decidirá que la deriven a sala. A la vez el urólogo debe programar su operación. Esperemos sea lo más pronto”, explicó.

Hace unos días, Jhon Vásquez dijo que el análisis de coagulación y hematología es lo que faltaba para que operen a su madre de un tumor de 12 centímetros. La demora en este estudio estaba retrasando la intervención, por lo que teme que la salud de su familiar se agrave.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Atienden a abuelita Gestionan operación de abuelita Rotafono Hospital Alberto Sabogal Callao EsSalud
