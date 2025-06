Callao: reportan cortes intermitentes de electricidad desde hace ocho días en la urbanización Previ [VIDEO]

Constantes cortes intermitentes de luz

La gente necesita que hallen el problema de raíz y que lo arreglen de manera definitiva, porque no la compañía no da pronunciamiento alguno ni avisa sobre lo que está pasando. “De verdad que nos sentimos abandonados, no nos dan tiempo. estimado de solución y de verdad estamos desesperados”, añadió.

En ese sentido, explicó que en esta zona hay varios negocios pequeños que dependen exclusivamente de la electricidad y se han visto muy perjudicados con estos constantes cortes de luz. Por otro lado, destacó que la Municipalidad del Callao ha cerrado una de las vías de acceso por obras de reparación de la avenida El Olivar.

“Todo eso de verdad nos está perjudicando grandemente. Ya no sabemos a dónde acudir”, apuntó. Por esta razón, hace esta denuncia pública, para que Pluz Perú de una solución pronta y definitiva a este problema y que se comunique con ellos, porque no saben qué lo que está pasando y por qué dura tanto.