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Callao: reportan desabastecimiento de medicamento de Psiquiatría en el hospital Sabogal

Rotafono de RPP | Desde hace un mes aproximadamente que el hospital Sabogal del Callao no cuenta con el medicamento llamado Venlafaxina, el cual sirve para los pacientes con depresión.
| | Victor Pacheco
Esta es la receta médica que le dieron del hospital Sabogal a la paciente

Esta es la receta médica que le dieron del hospital Sabogal a la paciente | Fuente: Rotafono/Andina

Ericka Martínez Montoya se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que desde aproximadamente hace un mes no hay un medicamento de Psiquiatría llamado Venlafaxina en el Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren, ubicado en el distrito de Bellavista, en el Callao.

La ciudadana es una paciente que fue diagnosticada con depresión y hoy, viernes 29 de mayo acudió al hospital Sabogal para recoger sus pastillas: Gabapentina de 300 mg y Venlafaxina de 75 mg. Sin embargo, este último no había y una señora le dijo que había ido a recogerla desde inicio de este mes y tampoco tenían.

La señora contó que varias personas estaban en la misma situación y que han pasado varias semanas y no hay solución alguna. Además, sostuvo que ella toma este medicamento diariamente y hay personas cuyas recetas indicas dos pastillas al día. Por tal motivo, es peligroso para la salud de los pacientes que estén tanto tiempo sin tomarlas.

Esta pastilla llamado Venlafaxina es un medicamento antidepresivo

Esta pastilla llamado Venlafaxina es un medicamento antidepresivo | Fuente: Rotafono

Pacientes pide apoyo de EsSalud

Cabe mencionar que en laboratorios privados la caja de este medicamento cuesta alrededor de 103 soles. Personal de aquel hospital le recomendó que compre particularmente, pero bastantes personas como Ericka Martínez no tienen el poder económico para gastar tanto en estas pastillas y les parece indignante que la solución del hospital sea esa recomendación.

"Este medicamento es muy importante para nosotros porque si nosotros dejamos de tomar un día tiene muchas secuelas para las personas que padecemos de depresión. Hay otras que toman dos pastillas en el día y está muy cara también para poder nosotros adquirirla de forma particular", añadió.

Asimismo, comentó que ha llamado muchas veces por teléfono y nunca contestan y cuando lo hacen la dejan esperando por horas y al final se corta. Por esta razón, hace esta denuncia pública para que las autoridades de salud abastezcan de Venlafaxina lo antes posible para las decenas de pacientes que la necesitan.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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