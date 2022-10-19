Callao: reportan desabastecimiento de medicamento de Psiquiatría en el hospital Sabogal

Ericka Martínez Montoya se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que desde aproximadamente hace un mes no hay un medicamento de Psiquiatría llamado Venlafaxina en el Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren, ubicado en el distrito de Bellavista, en el Callao.

La ciudadana es una paciente que fue diagnosticada con depresión y hoy, viernes 29 de mayo acudió al hospital Sabogal para recoger sus pastillas: Gabapentina de 300 mg y Venlafaxina de 75 mg. Sin embargo, este último no había y una señora le dijo que había ido a recogerla desde inicio de este mes y tampoco tenían.

La señora contó que varias personas estaban en la misma situación y que han pasado varias semanas y no hay solución alguna. Además, sostuvo que ella toma este medicamento diariamente y hay personas cuyas recetas indicas dos pastillas al día. Por tal motivo, es peligroso para la salud de los pacientes que estén tanto tiempo sin tomarlas.