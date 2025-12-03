menu
Servicios públicos

Callao: reportan desabastecimiento de medicamento para pacientes que tuvieron trasplante de riñón

Rotafono de RPP | Una ciudadana que hace ocho años tuvo un trasplante de riñón indicó que falta el medicamento llamado tacrolimus en el hospital Sabogal y que lo tiene que tomar todos los días sin falta.
| | Victor Pacheco
Este es el medicamento que no hay en el Hospital Alberto Sabogal del Callao

Este es el medicamento que no hay en el Hospital Alberto Sabogal del Callao | Fuente: Rotafono

Brigida Castro Rea es una ciudadana que se sometió a un trasplante de riñón hace ocho años en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, ubicado en el Callao. Ella debe tomar un medicamento especial todos los días de su vida, pero desde hace un par de semanas este nosocomio no cuenta con esta medicina.

La señora reportó al Rotafono de RPP que hay total desabastecimiento de este medicamento llamado tacrolimus en el hospital Sabogal, pero que cree que lo mismo debe pasar en otros establecimientos médicos. Por dicha razón, pide ayuda a las autoridades médicas para que se pronuncien al respecto y lo solucionen.

La paciente se atiende en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren

La paciente se atiende en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren | Fuente: Rotafono

Desabastecimiento de medicamentos

El tacrolimus es un medicamento que toman todas las personas que fueron trasplantadas del riñón y sirve para proteger a este órgano. Según la mujer que hizo la denuncia, no tomarlo puede tener consecuencia graves para la salud de los pacientes y destacó son de difícil acceso, ya que no se pueden conseguir en cualquier lugar.

La ciudadana de 64 años comentó que ella ha tenido guardado algunas dosis, pero ya se le acabaron y los médicos del hospital Sabogal le dijeron que no tienen una fecha en especial para la llegada de esta medicina. Cabe mencionar que Brigida Castro no es la única paciente perjudicada, hay mucho más.

"Eso lo tenemos que tomar de por vida. Un día que no lo tomemos muy perjudicial para cada uno de nosotros, son como 10 años menos de vida que nos queda", manifestó la señora Brigida. Por dicha razón, exhorta a que abastezcan no solo al hospital mencionado, sino a todos los lugares donde hace falta, pues son varios pacientes que la necesitan.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
hospital sabogal Desabastecimiento de pastillas Desabastecimiento EsSalud Callao rotafono
