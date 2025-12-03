Callao: reportan desabastecimiento de medicamento para pacientes que tuvieron trasplante de riñón

Este es el medicamento que no hay en el Hospital Alberto Sabogal del Callao | Fuente: Rotafono
Brigida Castro Rea es una ciudadana que se sometió a un trasplante de riñón hace ocho años en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, ubicado en el Callao. Ella debe tomar un medicamento especial todos los días de su vida, pero desde hace un par de semanas este nosocomio no cuenta con esta medicina.
La señora reportó al Rotafono de RPP que hay total desabastecimiento de este medicamento llamado tacrolimus en el hospital Sabogal, pero que cree que lo mismo debe pasar en otros establecimientos médicos. Por dicha razón, pide ayuda a las autoridades médicas para que se pronuncien al respecto y lo solucionen.
El tacrolimus es un medicamento que toman todas las personas que fueron trasplantadas del riñón y sirve para proteger a este órgano. Según la mujer que hizo la denuncia, no tomarlo puede tener consecuencia graves para la salud de los pacientes y destacó son de difícil acceso, ya que no se pueden conseguir en cualquier lugar.
La ciudadana de 64 años comentó que ella ha tenido guardado algunas dosis, pero ya se le acabaron y los médicos del hospital Sabogal le dijeron que no tienen una fecha en especial para la llegada de esta medicina. Cabe mencionar que Brigida Castro no es la única paciente perjudicada, hay mucho más.
"Eso lo tenemos que tomar de por vida. Un día que no lo tomemos muy perjudicial para cada uno de nosotros, son como 10 años menos de vida que nos queda", manifestó la señora Brigida. Por dicha razón, exhorta a que abastezcan no solo al hospital mencionado, sino a todos los lugares donde hace falta, pues son varios pacientes que la necesitan.
