Callao: reportan desabastecimiento de medicamento para pacientes que tuvieron trasplante de riñón

Desabastecimiento de medicamentos



El tacrolimus es un medicamento que toman todas las personas que fueron trasplantadas del riñón y sirve para proteger a este órgano. Según la mujer que hizo la denuncia, no tomarlo puede tener consecuencia graves para la salud de los pacientes y destacó son de difícil acceso, ya que no se pueden conseguir en cualquier lugar.

La ciudadana de 64 años comentó que ella ha tenido guardado algunas dosis, pero ya se le acabaron y los médicos del hospital Sabogal le dijeron que no tienen una fecha en especial para la llegada de esta medicina. Cabe mencionar que Brigida Castro no es la única paciente perjudicada, hay mucho más.

"Eso lo tenemos que tomar de por vida. Un día que no lo tomemos muy perjudicial para cada uno de nosotros, son como 10 años menos de vida que nos queda", manifestó la señora Brigida. Por dicha razón, exhorta a que abastezcan no solo al hospital mencionado, sino a todos los lugares donde hace falta, pues son varios pacientes que la necesitan.