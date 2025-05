Callao: vecina reporta que tiene a gavilán en su casa desde hace varias horas y pide que se la lleven

Serfor nunca llegó

Ahí la derivaron con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), con el que habló a través del WhatsApp. Ahí le pidieron referencias del ave y le confirmaron que se trataba de un gavilán acanelado; además, les dio todos los datos personales y su ubicación, pues iban a ir en el transcurso del día.

Pasaban las horas y no llegaban. La señora llamó a Serfor una y otra vez y nadie les respondió. En la tarde, le comentaron que no pudieron ir porque estaban buscando a la policía ecológica, pero no los ubicaron. La persona que atendió a Martha Ruiz le dijo que estuviera al tanto porque seguían hallando soluciones.

El problema es que han pasado más de 10 horas y no llegan. La señora está desesperada porque se trata prácticamente un animal salvaje, no un doméstico, el cual grita y tiene miedo. Por dicha razón, exige a Serfor que vayan de inmediato a rescatar a este animal, ya que nadie la ayuda y no sabe qué hacer.