Callao: vecinos denuncian mal estado de la estructura del tanque en el parque Juan Pablo

Rotafono de RPP | Stefanie afirma que no solo el acero de las columnas está expuesto, sino que hay zonas despostilladas en las vigas y también partes agrietadas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Stefanie pide la intervención rápida de las autoridades de la Municipalidad y de Defensa Civil en la zona.

Stefanie pide la intervención rápida de las autoridades de la Municipalidad y de Defensa Civil en la zona.

Stefanie Rodriguez se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por el deteriorado de un tanque de agua ubicado en el parque “Juan Pablo”, a pocos metros del Óvalo La Perla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Stefanie afirma que no solo el acero de las columnas está expuesto, sino que zonas despostilladas en las vigas y también hay partes agrietadas.

“Soy ingeniera civil y esto es preocupante, no solo el acero de las columnas está expuesto y ya se ve corroído, también hay grietas y zonas despostilladas en las vigas. Si ocurre un evento sísmico como el que se espera en Lima, esta estructura muy probablemente fallará y quedarán múltiples víctimas”, afirmó la vecina. 

Stefanie pide la intervención rápida de las autoridades de la Municipalidad y de Defensa Civil para que puedan supervisar la infraestructura que queda en un parque muy concurrido sobre todo por niños y adultos mayores.

“Hay columnas que ya han fallado estructuralmente, esto ya está corroído, esto solamente es una cara del tanque. El problema aquí de nuevo va a ocurrir lo mismo de Trujillo que debido a que no se da importancia el mantenimiento de las estructuras, esta pueda fallar en un evento sísmico”, finalizó Stefanie.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

