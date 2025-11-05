Callao: vecinos denuncian mal estado de la estructura del tanque en el parque Juan Pablo

Stefanie Rodriguez se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por el deteriorado de un tanque de agua ubicado en el parque “Juan Pablo”, a pocos metros del Óvalo La Perla, en la Provincia Constitucional del Callao.



Stefanie afirma que no solo el acero de las columnas está expuesto, sino que zonas despostilladas en las vigas y también hay partes agrietadas.



“Soy ingeniera civil y esto es preocupante, no solo el acero de las columnas está expuesto y ya se ve corroído, también hay grietas y zonas despostilladas en las vigas. Si ocurre un evento sísmico como el que se espera en Lima, esta estructura muy probablemente fallará y quedarán múltiples víctimas”, afirmó la vecina.

