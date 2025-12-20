Callao: vecinos reportan que máquina de rayos X está malograda desde hace más de dos meses

Frecia Carla Andrade Seenaque se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que una máquina de rayos X del Centro de Salud de Bocanegra se encuentra malograda desde hace más de dos meses.

La vecina expresó su preocupación debido a que ya realizaron la solicitud correspondiente ante el director del centro de salud; sin embargo, este les indicó que el pedido ya fue elevado al Gobierno Regional del Callao.

“No hay rayos X desde hace tres meses, lo que dificulta muchas atenciones. En nuestra comunidad somos derivados al Hospital San José o al Carrión. Esto hace que el proceso y el seguimiento de nuestra salud demoren mucho más”, afirmó.

Frecia Andrade pidió a las autoridades atender cuanto antes esta problemática, ya que los más afectados son los niños y adultos mayores, quienes deben acudir a hospitales más alejados de sus viviendas en comparación con el Centro de Salud de Bocanegra.