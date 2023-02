Callao: vecinos reportan salida de humo de un buzón subterráneo que podría generar un accidente

Puede haber un corto circuito

“Tenemos un problema con la electricidad. Hay una línea de tierra está que humea. Hemos llamado a Enel, varios de nosotros, hace cuatro días y no responde”, manifestó el hombre, quien dijo que está sumamente preocupado por la chispa que se ve en el buzón, esa es su mayor temor.

"Por ahí se empalman todos los cables de alta tensión, no es un buzón de agua, sino que a veces en cada uno hay pequeñas ranuras por donde se filtra el agua y la lluvia. Ese buzón le pertenece a Enel", agregó.

Otro problema que señaló es que todo el edificio se encuentra sin electricidad desde este último viernes. Los vecinos viven a oscuras y no saben qué hacer porque no solucionan su situación. Los aparatos electrónicos pueden malograrse, no pueden hacer sus quehaceres o tareas con normalidad y sus alimentos podrían malograrse.