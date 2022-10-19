Cancillería asiste a peruanos tras quedar varados en Bolivia por bloqueo de carreteras

La Cancillería peruana emitió un comunicado en el que informó que tiene conocimiento de los 282 connacionales que quedaron varados en distintos puntos de las carreteras de Bolivia, debido al bloqueo realizado por transportistas.

Tras la difusión realizada por RPP sobre los alumnos varados en Bolivia, la Cancillería asistió a los afectados con alojamiento y entrega de alimentos, según señaló un profesor de uno de los colegios afectados.

“Nosotros estamos desde el domingo en Bolivia cumpliendo jornadas deportivas, específicamente en Potosí. Y bueno, ahora estamos en Oruro esperando poder salir al Perú”, afirmó uno de los profesores.

La Cancillería afirmó que, del total de personas varadas, 207 son alumnos de tres instituciones educativas: el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, el Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y el Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

El Consulado General del Perú en La Paz viene gestionando alojamiento y alimentación para los peruanos afectados en la zona.

“El Consulado General del Perú en La Paz ha gestionado alojamiento y alimentación para todos los connacionales, quienes se encuentran a buen recaudo en instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni, además de brindar la orientación, asistencia y acompañamiento correspondientes”, se lee en el comunicado.

Al término de este informe, el profesor Armando Condori indicó que sostendrían una reunión a las ocho de la noche y solicitó que se realice cuanto antes el traslado aéreo de los menores, debido a que mañana se celebrará el Día de la Madre.