Cañete: adulta mayor con hernia diafragmática necesita ayuda para ser trasladada a un hospital de Lima

El hospital Rezola de Cañete ha mandado referencia a todos los hospitales del Minsa | Fuente: Rotafono
Biandina Casanova se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su madre llamada Natalia Josefina Melgarejo Remigio debido a que tiene una hernia diafragmática. Ella está internada desde el pasado 29 de abril en el Hospital Regional de Cañete Rezola y debe ser trasladada a un hospital del Ministerio de Salud en Lima.
La señora hace un pedido público de ayuda para que su madre sea referida a un hospital de la capital que tenga la especialidad de Cirugía Cardiovascular de Tórax. Por ahora, la respuesta ha sido que no hay camas disponible; por eso, exhorta a que las autoridades sanitarias tomen acciones inmediatas al respecto.
Hospital Regional de Cañete Rezola no cuenta con la especialidad requerida | Fuente: Facebook
La adulta mayor fue internada en el hospital Rezola, ubicado en la provincia limeña de Cañete a causa de dolores abdominales, náuseas y vómitos. Los exámenes diagnosticaron que tenía una hernia diafragmática, que es cuando órganos abdominales migran al tórax; encefalopatía multifactorial, una alteración en el funcionamiento del cerebro; y un pólipo vesicular.
Dicha enfermedad le impide a la señora de 81 años tolerar y pasar sus alimentos con normalidad; por lo que, está con una sonda, pero aun así no logra comer y todo lo vomita. Por dicha razón, requiere que la trasladen a un hospital de mayor complejidad, pues en el establecimiento de salud de Cañete no cuentan con los equipos o los especialistas necesarios.
Al no recibir apoyo alguno, la hija de la paciente fue a varios hospitales limeños como el Alcides Carrión, el Cayetano Heredia, el Arzobispo Loayza y el Dos de Mayo, pero la respuesta fue la misma: no hay camas. Por tal motivo, hace esta denuncia pública y dijo que el hospital Rezola quiere darle el alta médica a su madre, a pesar de su mal estado de salud.
Biandina Casanova contó que su madre necesita ser intervenida quirúrgicamente lo más rápido posible y peor aún si nadie la recibe. Asimismo, afirmó que nadie se hace cargo, pues indican que el hospital Rezola debe llamar y mandar el documento, pero desde este último dicen que ya lo mandaron.
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