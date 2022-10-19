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Cañete: adulta mayor con hernia diafragmática necesita ayuda para ser trasladada a un hospital de Lima

Rotafono de RPP | La señora de 81 años está desde hace casi un mes internada en el hospital Rezola de Cañete y debe ser referida a un hospital de Lima con especialidad de Cirugía Cardiovascular.
| | Victor Pacheco
El hospital Rezola de Cañete ha mandado referencia a todos los hospitales del Minsa

El hospital Rezola de Cañete ha mandado referencia a todos los hospitales del Minsa | Fuente: Rotafono

Biandina Casanova se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su madre llamada Natalia Josefina Melgarejo Remigio debido a que tiene una hernia diafragmática. Ella está internada desde el pasado 29 de abril en el Hospital Regional de Cañete Rezola y debe ser trasladada a un hospital del Ministerio de Salud en Lima.

La señora hace un pedido público de ayuda para que su madre sea referida a un hospital de la capital que tenga la especialidad de Cirugía Cardiovascular de Tórax. Por ahora, la respuesta ha sido que no hay camas disponible; por eso, exhorta a que las autoridades sanitarias tomen acciones inmediatas al respecto.

Hospital Regional de Cañete Rezola no cuenta con la especialidad requerida

Hospital Regional de Cañete Rezola no cuenta con la especialidad requerida | Fuente: Facebook

Adulta mayor está internada hace casi un mes en Cañete

La adulta mayor fue internada en el hospital Rezola, ubicado en la provincia limeña de Cañete a causa de dolores abdominales, náuseas y vómitos. Los exámenes diagnosticaron que tenía una hernia diafragmática, que es cuando órganos abdominales migran al tórax; encefalopatía multifactorial, una alteración en el funcionamiento del cerebro; y un pólipo vesicular.

Dicha enfermedad le impide a la señora de 81 años tolerar y pasar sus alimentos con normalidad; por lo que, está con una sonda, pero aun así no logra comer y todo lo vomita. Por dicha razón, requiere que la trasladen a un hospital de mayor complejidad, pues en el establecimiento de salud de Cañete no cuentan con los equipos o los especialistas necesarios.

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Hija hace un llamado al Minsa

Al no recibir apoyo alguno, la hija de la paciente fue a varios hospitales limeños como el Alcides Carrión, el Cayetano Heredia, el Arzobispo Loayza y el Dos de Mayo, pero la respuesta fue la misma: no hay camas. Por tal motivo, hace esta denuncia pública y dijo que el hospital Rezola quiere darle el alta médica a su madre, a pesar de su mal estado de salud.

Biandina Casanova contó que su madre necesita ser intervenida quirúrgicamente lo más rápido posible y peor aún si nadie la recibe. Asimismo, afirmó que nadie se hace cargo, pues indican que el hospital Rezola debe llamar y mandar el documento, pero desde este último dicen que ya lo mandaron.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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