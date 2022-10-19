Cañete: adulta mayor con hernia diafragmática necesita ayuda para ser trasladada a un hospital de Lima

Biandina Casanova se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su madre llamada Natalia Josefina Melgarejo Remigio debido a que tiene una hernia diafragmática. Ella está internada desde el pasado 29 de abril en el Hospital Regional de Cañete Rezola y debe ser trasladada a un hospital del Ministerio de Salud en Lima.

La señora hace un pedido público de ayuda para que su madre sea referida a un hospital de la capital que tenga la especialidad de Cirugía Cardiovascular de Tórax. Por ahora, la respuesta ha sido que no hay camas disponible; por eso, exhorta a que las autoridades sanitarias tomen acciones inmediatas al respecto.