Servicios públicos

Cañete: piden ayuda para trasladar a Lima a madre que sobrevivió a accidente

Rotafono de RPP | Anne Sulluchuco se encuentra grave en la UCI del Hospital de Cañete. Su hija, suegros y cuñado fallecieron, luego de que la camioneta en la que se desplazaban cayera a un abismo en la provincia limeña de Yauyos.
| | Laura Urbina Saldaña
Anne Sulluchuco sobrevivió a accidente de tránsito registrado en Yauyos el último sábado.
Anne Sulluchuco sobrevivió a accidente de tránsito registrado en Yauyos el último sábado. | Fuente: Rotafono

Anne Sulluchuco, una madre de 30 años, quien perdió a cuatro integrantes de su familia en un accidente de tránsito registrado en la provincia limeña de Yauyos el sábado 6 de diciembre, necesita ser trasladada a un hospital especializado en Lima

Anne Sulluchuco se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional de Cañete del Ministerio de Salud (Minsa), pero necesita el traslado a un centro hospitalario de mayor complejidad en Lima debido a que tiene graves lesiones en el cerebro.

A través del Rotafono de RPP, Paola Grande pidió el urgente apoyo para su amiga Anne Sulluchuco, cuyo estado es delicado. 

Personal de salud del Hospital de Cañete ha pedido que se le traslade al Hospital Hipólito Unanue en Lima, pero han respondido que no tienen cama y en el Hospital María Auxiliadora comunicaron que no tienen tomógrafo, según informó Paola. 

Tragedia familiar 

La camioneta en la que viajaba Anne y su familia se despistó y cayó a un abismo en Yauyos, sobreviviendo ella y su cónyuge Eder Reyes, cuando se disponían a disfrutar el feriado largo. 

Lamentablemente en el siniestro fallecieron la hija de ambos, así como sus suegros Rosalino Juan Reyes Ysla, exconsejero regional de Yauyos, Norma Celinda Reyes Jiménez y su cuñado Kevin Jair Reyes Reyes. 

Mientras tanto, el esposo de Anne Sulluchuco se encuentra grave en el Hospital María Auxiliadora del Minsa, en Lima. 

