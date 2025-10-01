menu
Canta: exigen camino peatonal para escolares que transitan en la carretera Vencedores de Sángrar

Rotafono de RPP | Desde hace tres años que la situación comenzó a ponerse más peligrosa por el incremento de alumnos al colegio Agropecuario Industrial, en el distrito limeño de Canta.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Guillermo Montenegro Aguilar explica la situación que si vive en la carretera Vencedores de Sángrar.
Guillermo Montenegro Aguilar explica la situación que si vive en la carretera Vencedores de Sángrar.

Guillermo Montenegro Aguilar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que se instalen caminos peatonales en los extremos de la carretera Vencedores de Sángrar, en el distrito limeño de Canta, debido a que escolares, docentes y pobladores caminan en medio de la pista y teme que un accidente de gran magnitud pueda suscitarse.

Los alumnos de la I.E. Agropecuario Industrial son los más vulnerables, pues hay varios niños que andan en grupo y se generan situaciones peligrosas cuando los vehículos mayores como camiones pasan muy cerca de ellos a mucha velocidad. 

“Soy testigo diario no solamente de los niños sino también de todas las personas que tienen que transitar de este modo, exponiéndose diariamente”, afirmó Guillermo.  

Desde hace tres años que la situación comenzó a ponerse complicada, comentó Guillermo Montenegro, debido que la afluencia de escolares de la escuela Agropecuario Industrial comenzó a incrementar. 

Guillermo espera que las autoridades distritales puedan ayudar a construir cuanto antes este camino peatonal, pues esta estructura podrá guiar de mejor manera a las personas que caminan por la zona y así evitar un accidente. 

Sepa más:
escolares Canta Rotafono colegio Piden camino peatonal Carretera Vencedores de Sángrar
