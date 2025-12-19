menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Carabayllo: calles llenas de basura desde hace varios días en distintos sectores [VIDEO]

Rotafono de RPP | Desde hace más de tres semanas camiones recolectores de basura no pasan por distintas zonas de Carabayllo y hay proliferación de moscas y roedores.
| | Victor Pacheco
Las calles están llenas de basura desde hace varias semanas
Las calles están llenas de basura desde hace varias semanas | Fuente: Rotafono

Desde hace más de una semana distintas personas que viven en el distrito limeño de Carabayllo se han comunicado con el Rotafono de RPP para informar bastante acumulación de basura. Hoy, viernes 19 de diciembre más vecinos de diferentes zonas volvieron a reportar el incidente.

Eleodoro Valdivia Salazar señaló que el sector 9 está invadido de desechos de basura desde hace más de 20 días y no pasa el camión recolector. El señor recorrió algunas zonas y compartió fotos y videos de las bolsas y demás productos tirado en plena vía pública.

"La municipalidad no está cumpliendo ya casi como tres semanas. Y no solamente en el sector 9, está pasando en todo el distrito", manifestó el señor Eleodoro. Asimismo, sostuvo que hay algunas avenidas que están visiblemente sucias, con perros husmeando entre las bolsas. También, hay presencia de insectos y roedores.

Cúmulo de bolsas de basura en plena vía pública en Carabayllo
Cúmulo de bolsas de basura en plena vía pública en Carabayllo | Fuente: Rotafono

Distintas zonas de Carabayllo están sucias

Vildor Pretel es otro vecino de Carabayllo que se contactó con el Rotafono para informar que la avenida José Saco Rojas está lleno de basura en la pista y demás partes de la vía. Hace varios días que el camión recolector no pasa por ningún lado del distrito.

"De verdad que es insoportable el mal olor de la basura. Demasiadas moscas en las casas porque algunos no sacamos la basura", comentó el ciudadano. En ese sentido, es peligroso debido a que los insectos pueden traer distintas enfermedades y los más desprotegidos son los niños y los adultos mayores.

Otro ciudadano denunció que la avenida San Juan de Dios también está repleta de desechos de basura y desde hace varios días no pasa el camión recolector. "Si viajan con los alimentadores del metropolitano en todo el recorrido estaba amontonado la basura", añadió. También, dijo que hay mucha proliferación de moscas y roedores.

Los vecinos están hartos de que haya bastante basura en las calles del distrito

Los vecinos están hartos de que haya bastante basura en las calles del distrito | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
carabayllo Basura acumulada acumulacion de basura cumulo de basura rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Surco: piden ayuda para que madre de familia acceda a un trasplante de pulmones

Surco: piden ayuda para que madre de familia acceda a un trasplante de pulmones

 Carabayllo: vecinos piden a la Municipalidad que recoja cúmulos de basura aglomerada hace una semana

Carabayllo: vecinos piden a la Municipalidad que recoja cúmulos de basura aglomerada hace una semana

 San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

 Pueblo Libre: piden tratamiento de la hormona de crecimiento para niño de 10 años

Pueblo Libre: piden tratamiento de la hormona de crecimiento para niño de 10 años
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot