Carabayllo: calles llenas de basura desde hace varios días en distintos sectores [VIDEO]

Desde hace más de una semana distintas personas que viven en el distrito limeño de Carabayllo se han comunicado con el Rotafono de RPP para informar bastante acumulación de basura. Hoy, viernes 19 de diciembre más vecinos de diferentes zonas volvieron a reportar el incidente.
Eleodoro Valdivia Salazar señaló que el sector 9 está invadido de desechos de basura desde hace más de 20 días y no pasa el camión recolector. El señor recorrió algunas zonas y compartió fotos y videos de las bolsas y demás productos tirado en plena vía pública.
"La municipalidad no está cumpliendo ya casi como tres semanas. Y no solamente en el sector 9, está pasando en todo el distrito", manifestó el señor Eleodoro. Asimismo, sostuvo que hay algunas avenidas que están visiblemente sucias, con perros husmeando entre las bolsas. También, hay presencia de insectos y roedores.
Vildor Pretel es otro vecino de Carabayllo que se contactó con el Rotafono para informar que la avenida José Saco Rojas está lleno de basura en la pista y demás partes de la vía. Hace varios días que el camión recolector no pasa por ningún lado del distrito.
"De verdad que es insoportable el mal olor de la basura. Demasiadas moscas en las casas porque algunos no sacamos la basura", comentó el ciudadano. En ese sentido, es peligroso debido a que los insectos pueden traer distintas enfermedades y los más desprotegidos son los niños y los adultos mayores.
Otro ciudadano denunció que la avenida San Juan de Dios también está repleta de desechos de basura y desde hace varios días no pasa el camión recolector. "Si viajan con los alimentadores del metropolitano en todo el recorrido estaba amontonado la basura", añadió. También, dijo que hay mucha proliferación de moscas y roedores.
Los vecinos están hartos de que haya bastante basura en las calles del distrito | Fuente: Rotafono
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.