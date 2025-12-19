Carabayllo: calles llenas de basura desde hace varios días en distintos sectores [VIDEO]

Desde hace más de una semana distintas personas que viven en el distrito limeño de Carabayllo se han comunicado con el Rotafono de RPP para informar bastante acumulación de basura. Hoy, viernes 19 de diciembre más vecinos de diferentes zonas volvieron a reportar el incidente.

Eleodoro Valdivia Salazar señaló que el sector 9 está invadido de desechos de basura desde hace más de 20 días y no pasa el camión recolector. El señor recorrió algunas zonas y compartió fotos y videos de las bolsas y demás productos tirado en plena vía pública.

"La municipalidad no está cumpliendo ya casi como tres semanas. Y no solamente en el sector 9, está pasando en todo el distrito", manifestó el señor Eleodoro. Asimismo, sostuvo que hay algunas avenidas que están visiblemente sucias, con perros husmeando entre las bolsas. También, hay presencia de insectos y roedores.