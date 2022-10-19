menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Carabayllo: hallan a adolescente que fue reportada desaparecida hace cinco días

Rotafono de RPP | Policías encontraron a Marycruz deambulando en un parque en el distrito limeño de Carabayllo. Actualmente la menor de 14 años ya se encuentra bien con su familia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La adolescente tiene 14 años, mide 1.52 m., es de contextura gruesa, tez blanca, y tiene ojos y cabellos castaño-oscuros.

La adolescente tiene 14 años, mide 1.52 m., es de contextura gruesa, tez blanca, y tiene ojos y cabellos castaño-oscuros.

La familia de Marycruz Contreras se siente contenta luego de que la menor fuera encontrada después de cinco días de haber sido reportada como desaparecida tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Carabayllo.

La hermana de Marycruz, Aracely Contreras, contó a través de Rotafono, que la menor de 14 años fue encontrada por policías, la noche del sábado 17 de noviembre deambulando por un parque llamado Santa Rosa, ubicado a pocos metros de la avenida Túpac Amarú. 

“Sí, ya apareció ya, los policías la han encontrado en un parque y ella está bien, gracias”, afirmó Aracely. 

Te recomendamos
Comas: madre busca a su hija de 15 años que desapareció cuando se dirigía al cine

Comas: madre busca a su hija de 15 años que desapareció cuando se dirigía al cine

 Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Según contó Aracely, la menor afirmó que decidió irse de casa porque se sentía asustada con la idea de que la llevarían a un centro donde se corrija su conducta, pues presentaba muchos desacuerdos en casa.

Aracely afirmó que su hermana pasó revisión del médico legista y el hecho aún se encuentra en investigación para saber dónde estuvo la menor durante estos cinco días.

¿Cómo desapareció Marycruz?

Según las informaciones que pudo recabar Aracely -a través de sus vecinos-, la última vez que vieron a la adolescente, de 14 años, fue jugando con su sobrino, a las afueras de su casa, situada en la zona de Buena Vista. Luego de ello, no volvieron a verla.

Aquel lunes 12 de enero, día inicial de su desaparición, la madre y padre de Marycruz salieron muy temprano para trabajar, por lo que la menor se quedó sola con su sobrino.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida adolescente Carabayllo Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Padres denuncian que no pueden matricular a sus hijos por demoras en plataforma virtual del Minedu

Padres denuncian que no pueden matricular a sus hijos por demoras en plataforma virtual del Minedu

 Hospital Cayetano Heredia: familia pide que se inicien curaciones a paciente diabético con grave herida en el pie

Hospital Cayetano Heredia: familia pide que se inicien curaciones a paciente diabético con grave herida en el pie

 Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

 Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para adulto mayor con grave lesión cerebral en el Hospital Rebagliati

Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para adulto mayor con grave lesión cerebral en el Hospital Rebagliati
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot