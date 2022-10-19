Carabayllo: hallan a adolescente que fue reportada desaparecida hace cinco días

¿Cómo desapareció Marycruz?



Según las informaciones que pudo recabar Aracely -a través de sus vecinos-, la última vez que vieron a la adolescente, de 14 años, fue jugando con su sobrino, a las afueras de su casa, situada en la zona de Buena Vista. Luego de ello, no volvieron a verla.

Aquel lunes 12 de enero, día inicial de su desaparición, la madre y padre de Marycruz salieron muy temprano para trabajar, por lo que la menor se quedó sola con su sobrino.