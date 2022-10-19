Carabayllo: hallan a adolescente que fue reportada desaparecida hace cinco días

La adolescente tiene 14 años, mide 1.52 m., es de contextura gruesa, tez blanca, y tiene ojos y cabellos castaño-oscuros.
La familia de Marycruz Contreras se siente contenta luego de que la menor fuera encontrada después de cinco días de haber sido reportada como desaparecida tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Carabayllo.
La hermana de Marycruz, Aracely Contreras, contó a través de Rotafono, que la menor de 14 años fue encontrada por policías, la noche del sábado 17 de noviembre deambulando por un parque llamado Santa Rosa, ubicado a pocos metros de la avenida Túpac Amarú.
“Sí, ya apareció ya, los policías la han encontrado en un parque y ella está bien, gracias”, afirmó Aracely.
Según contó Aracely, la menor afirmó que decidió irse de casa porque se sentía asustada con la idea de que la llevarían a un centro donde se corrija su conducta, pues presentaba muchos desacuerdos en casa.
Aracely afirmó que su hermana pasó revisión del médico legista y el hecho aún se encuentra en investigación para saber dónde estuvo la menor durante estos cinco días.
Según las informaciones que pudo recabar Aracely -a través de sus vecinos-, la última vez que vieron a la adolescente, de 14 años, fue jugando con su sobrino, a las afueras de su casa, situada en la zona de Buena Vista. Luego de ello, no volvieron a verla.
Aquel lunes 12 de enero, día inicial de su desaparición, la madre y padre de Marycruz salieron muy temprano para trabajar, por lo que la menor se quedó sola con su sobrino.
