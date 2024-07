Carabayllo: mujer denuncia cobros excesivos de 23 mil soles en mayo y julio del año pasado

Mujer exige presencia de Sedapal en su casa

Maria Muñoz narró que un grupo de trabajadores de Sedapal fue a su casa y les advirtió que iba a denunciarlo por esos cobros excesivos. Al día siguiente recibió una resolución indicándole que ya no deberá pagar la suma que salía en sus recibos de los meses abril y marzo, el cual eran de 11 mil y 30 mil soles. Al final pagó 43.90 y 59 soles respectivamente.

El problema ahora es con los meses de mayo y julio, pues debe 20 368 soles y 3 391 soles. Sedapal le indicó que debe pagar eso y esos montos son incomprensibles para la señora, quien ha hecho su denuncia a Sunass, pero han fallado a favor de la entidad correspondiente.

Ella no tiene agua desde hace meses y sus vecinos la están apoyando con el líquido, pero urge que le resuelven el tema lo antes posible, ya que no puede depender de ellos. Por eso, exige que Sedapal y Sunass revisen su situación nuevamente porque no sabe por qué debe tanto dinero si no consume mucho.