Carabayllo: padres de familia exigieron la reconstrucción del colegio 2050 República de Argentina

Padres quieren un colegio de material noble

La señora Nuylla Lou dio a conocer que debido a la ausencia del ayuda del Estado o las entidades respectivas, los mismos padres de familia han tenido que juntarse y por iniciativa propia trabajar para levantar al colegio 2050 República de Argentina, la primera escuela de Carabayllo.

Durante la última semana, los papás acudieron al recinto estudiantil para limpiar el desmonte de piedras y tierra acumulada. También, para pintar las paredes, ordenar los escombros y diferentes materiales tirados sobre todo el establecimiento. Este trabajo es solo de reordenamiento y limpieza, lo más difícil viene luego.

Ellos mismos no pueden costear todo el levantamiento de las ocho aulas caídas. Y es que deberán comprar ladrillos, piedras, cemento y diferentes materiales de construcción. Los padres no quieren que el colegio sea de un material que no sea noble; por eso, o quieren hacer bien.

Por estas razones, los padres de familia exigen a las autoridades respectivas que colaboren con la construcción del colegio, para que los aproximadamente 280 alumnos perjudicados pueden estudiar en paz y en excelentes condiciones.