Carabayllo: padres piden que se reabra servicio educativo en colegio de Rosario de Jicamarca

Un grupo de padres de familia exigen que se reabra el servicio educativo en el colegio N.° 800177 Rosario de Jicamarca, en el distrito limeño de Carabayllo, que fue declarado en alto riesgo debido al mal estado de los servicios higiénicos.

Yacc Areche Montes, presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), dijo que, en marzo de este año, la directora indicó que el centro educativo no estaba apto para albergar a más de 250 escolares de inicial y primaria y que debían ir a otros colegios.

Tras el cierre del centro educativo de Jicamarca, los padres se vieron obligados a matricular a sus hijos en un colegio privado, mientras que otros niños perdieron el año escolar porque sus padres no pudieron pagar una mensualidad de 20 soles.

Los padres piden que la UGEL N° 4 les expliquen por qué no pueden usar el colegio, ya que una nueva inspección, realizada en junio de este año, por el personal de Defensa Civil de la municipalidad de Carabayllo se detalló que las paredes de las paredes y techos de las aulas están en buen estado y que el piso de los baños no generan un peligro, según dijo Yacc Areche.

“Las aulas no tienen rajaduras y la UGEL no permite que los padres hagan mejoras en los salones para que puedan estudiar los niños. Los padres no queremos que el próximo año los niños pierdan sus clases”, explicó el dirigente.

Piden que el Ministerio de Educación y la UGEL N.° 4 den una solución y realicen las mejoras necesarias que requiere el colegio para que los niños regresen a su institución el próximo año.

Esta mañana las madres y padres quemaron llantas y colocaron piedras en el kilómetro 30 de la carretera Lima-Canta, impidiendo el paso de los buses, autos y transporte pesado para llamar la atención de las autoridades.