Carabayllo: reportan basura acumulada en Lucyana desde hace más de una semana

Los vecinos de la residencial Lucyana de Santo Domingo, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo se encuentran indignados desde a que desde hace más de 10 días no pasa el camión recolector de basura y los desechos se han acumulado en distintos puntos del lugar.

Marcelo Cubas Villafuerte se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar sobre este hecho y exigir a la Municipalidad de Carabayllo no solo que se pronuncie al respecto, sino que tome las acciones correspondientes lo más rápido posible, antes de que empeore la situación.

El ciudadano comentó que no es la primera vez que este problema sucede, ya que "los camiones de basura no pasan como deberían hacerlo". El señor dijo que pasan cuando quieran y cuando lo hacen piden un apoyo económico. En esta ocasión ya son casi dos semanas que no pasan y no se sabe cuándo lo harán.