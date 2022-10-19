menu
Carabayllo: vecinos están preocupados por la creciente contaminación derivada de la quema de basura

Rotafono de RPP | Juan Cucho advirtió que los más afectados son los adultos mayores y niños con enfermedades respiratorias.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Este problema es reiterativo debido a que desde los últimos días del 2025 pobladores habían alertado a través del Rotafono de RPP la acumulación de basura en diversas zonas de Carabayllo.

En el distrito limeño de Carabayllo, los residentes enfrentan problemas de contaminación, malos olores y proliferación de insectos. Por si fuera poco, en los últimos días, algunos vecinos han optado por prender fuego a los grandes cúmulos de basura acumulada en las calles, agravando aún más la situación ambiental, según informó Juan Cucho, un residente de la zona.

Desde principios de este año, los desechos han sido quemados a diario en la vía pública, especialmente en la avenida Las Lomas, explicó Cucho. Sin embargo, el problema ha empeorado desde el 5 de enero, cuando la quema de basura se ha intensificado.

“Desde el día lunes no recogen la basura, veo que permanece ahí y va aumentando. Entonces, lo que han optado los vecinos, como no pasa el camión, es quemar la basura. Esto genera un foco de contaminación y de enfermedades, porque es cerca a los paraderos”, comentó un transeúnte preocupado.

Este problema no es nuevo, ya que desde finales de 2025, los habitantes de Carabayllo habían alertado a través del Rotafono de RPP sobre la acumulación de basura en varias zonas del distrito.

"Los olores son insoportables. Ya están apareciendo plagas en las viviendas, y tanto niños como adultos mayores están sufriendo. Además, solo tenemos agua por horas", lamentó una vecina afectada.

La Victoria: piden trasladar a un hospital a adulta mayor que sufrió accidente | Ministerio de Salud

San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a menor de 15 años

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Surco: vecinos denuncian aniego sin atención desde hace 10 días

SMP: adulta mayor que fue reportada como desaparecida fue encontrada en clínica luego de accidente vehicular

Peruanos piden ayuda tras estar varados casi cinco días por bloqueos en La Paz

Piden ayuda para que joven de 33 años, con tumor cerebral sea trasladada al Hospital Mogrovejo
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

