Carabayllo: vecinos están preocupados por la creciente contaminación derivada de la quema de basura

En el distrito limeño de Carabayllo, los residentes enfrentan problemas de contaminación, malos olores y proliferación de insectos. Por si fuera poco, en los últimos días, algunos vecinos han optado por prender fuego a los grandes cúmulos de basura acumulada en las calles, agravando aún más la situación ambiental, según informó Juan Cucho, un residente de la zona.

Desde principios de este año, los desechos han sido quemados a diario en la vía pública, especialmente en la avenida Las Lomas, explicó Cucho. Sin embargo, el problema ha empeorado desde el 5 de enero, cuando la quema de basura se ha intensificado.

“Desde el día lunes no recogen la basura, veo que permanece ahí y va aumentando. Entonces, lo que han optado los vecinos, como no pasa el camión, es quemar la basura. Esto genera un foco de contaminación y de enfermedades, porque es cerca a los paraderos”, comentó un transeúnte preocupado.

Este problema no es nuevo, ya que desde finales de 2025, los habitantes de Carabayllo habían alertado a través del Rotafono de RPP sobre la acumulación de basura en varias zonas del distrito.

"Los olores son insoportables. Ya están apareciendo plagas en las viviendas, y tanto niños como adultos mayores están sufriendo. Además, solo tenemos agua por horas", lamentó una vecina afectada.