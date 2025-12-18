menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Carabayllo: vecinos piden a la Municipalidad que recoja cúmulos de basura aglomerada hace una semana

Rotafono de RPP | Los residentes indican que tienen que botar sus bolsas de basura en centros de acopio pero estos ya están muy llenos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vecino espera que la Municipalidad ponga en práctica un plan de limpieza porque temen que esto se convierta en un foco infeccioso.
Vecino espera que la Municipalidad ponga en práctica un plan de limpieza porque temen que esto se convierta en un foco infeccioso.

Los vecinos del distrito limeño de Carabayllo se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la acumulación de basura desde hace una semana, en la jurisdicción. 

Según un poblador de la zona, los cúmulos son más notorios a lo largo de la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 24. Sin embargo, no descarta que estos cúmulos se encuentren en todo el distrito.

“En el distrito de Carabayllo, ya más de una semana que el camión de basura no viene a recoger los residuos de basura que los vecinos botan (...) lo que optamos es llevar la basura a los centros de acopio que están en las avenidas normalmente, pero también esos lugares están repletos de basura” afirmó un residente.

Te recomendamos
La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

 Comas: familia denuncia desaparición de adolescente piurana y pide intensificar su búsqueda

Comas: familia denuncia desaparición de adolescente piurana y pide intensificar su búsqueda

Según el vecino, estos puntos de acopio se encuentran muy cerca a colegios, mercados y sitios concurridos por niños y adultos mayores. El vecino espera que las autoridades municipales puedan ejercer un plan de limpieza pues temen que la situación se convierta en un foco infeccioso.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
cúmulos de basura semana aglomeración Rotafono Carabayllo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Los Olivos: lograron encontrar a trabajador del Tribunal Constitucional tras tres días desaparecido

Los Olivos: lograron encontrar a trabajador del Tribunal Constitucional tras tres días desaparecido

 San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

 Pueblo Libre: piden tratamiento de la hormona de crecimiento para niño de 10 años

Pueblo Libre: piden tratamiento de la hormona de crecimiento para niño de 10 años

 La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot