Carabayllo: vecinos piden a la Municipalidad que recoja cúmulos de basura aglomerada hace una semana

Los vecinos del distrito limeño de Carabayllo se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la acumulación de basura desde hace una semana, en la jurisdicción.
Según un poblador de la zona, los cúmulos son más notorios a lo largo de la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 24. Sin embargo, no descarta que estos cúmulos se encuentren en todo el distrito.
“En el distrito de Carabayllo, ya más de una semana que el camión de basura no viene a recoger los residuos de basura que los vecinos botan (...) lo que optamos es llevar la basura a los centros de acopio que están en las avenidas normalmente, pero también esos lugares están repletos de basura” afirmó un residente.
Según el vecino, estos puntos de acopio se encuentran muy cerca a colegios, mercados y sitios concurridos por niños y adultos mayores. El vecino espera que las autoridades municipales puedan ejercer un plan de limpieza pues temen que la situación se convierta en un foco infeccioso.
