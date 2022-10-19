Carabayllo: vecinos preocupados por quema de basura tras días de acumulación

Vecinos reportaron problema desde el año pasado



Al Rotafono de RPP llegaron diversos reportes sobre la acumulación de basura desde el 20 de diciembre en la urbanización San Antonio. Según una residente, el fétido olor se hacía cada día más insoportable, por lo que muchos optan por caminar por otras calles. Otros residentes indicaron que muchos lugares de Carabayllo presentan el mismo panorama.

“Los olores son insoportables, ya están apareciendo plagas en las viviendas. Hay niños y adultos mayores afectados. A esto se suma que solo tenemos agua por horas”, afirmó una vecina.