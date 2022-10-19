menu
Servicios públicos

Carabayllo: vecinos preocupados por quema de basura tras días de acumulación

Rotafono de RPP | Al Rotafono de RPP llegaron diversos reportes de basura acumulada desde el pasado 20 de diciembre en urbanizaciones como la de San Antonio, en el distrito de Carabayllo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Desde los primeros días de enero, se viene haciendo está quema de basura, según asegura un usuario.

Desde los primeros días de enero, se viene haciendo está quema de basura, según asegura un usuario.

Vecinos del distrito limeño de Carabayllo se comunicaron con el Rotafono de RPP porque se encuentran preocupados por la contaminación ambiental que produce la quema de basura, tras varios días de acumulación en la avenida Las Lomas. 

Desde los primeros días de enero, se viene haciendo está quema, según asegura un vecino que pasa por la zona; pero, según indicó, desde el pasado 5 de enero esta actividad se habría intensificado. 

“Desde el día lunes no recogen la basura, veo que permanece allí y va a aumentando, entonces lo que han optado los vecinos, como no pasa el camión, es quemar (la basura); yo creo que eso produce un foco de contaminación, enfermedades, porque es cerca a los paraderos”, afirmó un transeúnte.

Vecinos reportaron problema desde el año pasado

Al Rotafono de RPP llegaron diversos reportes sobre la acumulación de basura desde el 20 de diciembre en la urbanización San Antonio. Según una residente, el fétido olor se hacía cada día más insoportable, por lo que muchos optan por caminar por otras calles. Otros residentes indicaron que muchos lugares de Carabayllo presentan el mismo panorama.

“Los olores son insoportables, ya están apareciendo plagas en las viviendas. Hay niños y adultos mayores afectados. A esto se suma que solo tenemos agua por horas”, afirmó una vecina.

