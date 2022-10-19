Carretera Central: fila de buses varados en Ticlio debido a intensa nevada

Carlos Rojas, otro conductor, dijo que se encontraba a la altura de un tajo abierto de la mina Chinalco y que el tramo de Huancayo a Lima es el más afectado, por lo que solo les queda esperar que se restablezca el tránsito.

Deviandes, empresa concesionaria de la Carretera Central, hay tránsito lento entre los kilómetros 124 al 138.