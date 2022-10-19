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Carretera Central: fila de buses varados en Ticlio debido a intensa nevada

Rotafono de RPP | Según varios conductores, la gran fila y congestión vehicular comenzó desde ayer al promediar las siete de la noche entre los kilómetros 123 y 130 de la Carretera Central.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
. El hecho se dio por la caída de nieve en la zona y forzó a muchos conductores a paralizar su ruta.
. El hecho se dio por la caída de nieve en la zona y forzó a muchos conductores a paralizar su ruta.

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que hay buses varados a lo largo de la Carretera Central, a la altura de la zona de Ticlio, distrito de Chicla, en la provincia de Huarochirí, en Lima, a causa de la caída de nieve

Según Nicky Huillcas Tovar, la gran congestión se da desde ayer al promediar las 7:30 de la noche y aún la fila continúa. El hecho se dio por la intensa nevada y forzó a muchos conductores a parar su ruta. 

“No hay pase en Ticlio en ambos sentidos, desde ayer domingo a las cinco de la tarde, por las intensas nevadas. Cayó nieve y hay desorden vehícular”, afirmó Nicky Huillcas. 

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Carlos Rojas, otro conductor, dijo que se encontraba a la altura de un tajo abierto de la mina Chinalco y que el tramo de Huancayo a Lima es el más afectado, por lo que solo les queda esperar que se restablezca el tránsito. 

Deviandes, empresa concesionaria de la Carretera Central, hay tránsito lento entre los kilómetros 124 al 138. 

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