Cercado de Lima: adulto mayor necesita donantes de sangre para ser operado de la cadera en el Hospital Dos de Mayo

Liliana Borjas se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hermano llamado Jorge Luis Borjas Nué se encuentra en estado complicado de salud y necesita ser intervenido quirúrgicamente lo antes posible en el Hospital Dos de Mayo, ubicado en el Cercado de Lima.

En ese sentido, su hermana añadió que también urge donantes de sangre para que sea aprobada su operación. Y es que el señor sufrió una fractura de cadera en el mismo hospital mencionado y posterior supieron que una costilla perforó su pulmón; por lo que, perdió bastante sangre.

La señora Borjas hace un pedido de ayuda público a la ciudadanía en general para que se acerquen a aquel establecimiento de salud y donen sangre. Ella dijo que se aceptan cualquier tipo de factor sanguíneo. Asimismo, exhorta a que las autoridades de salud para que agilicen los trámites para su posterior intervención.