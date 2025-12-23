Cercado de Lima: adulto mayor necesita donantes de sangre para ser operado de la cadera en el Hospital Dos de Mayo

El señor Borjas tuvo un accidente el día que iba a una cita médica en el Hospital 2 de Mayo | Fuente: Rotafono
Liliana Borjas se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hermano llamado Jorge Luis Borjas Nué se encuentra en estado complicado de salud y necesita ser intervenido quirúrgicamente lo antes posible en el Hospital Dos de Mayo, ubicado en el Cercado de Lima.
En ese sentido, su hermana añadió que también urge donantes de sangre para que sea aprobada su operación. Y es que el señor sufrió una fractura de cadera en el mismo hospital mencionado y posterior supieron que una costilla perforó su pulmón; por lo que, perdió bastante sangre.
La señora Borjas hace un pedido de ayuda público a la ciudadanía en general para que se acerquen a aquel establecimiento de salud y donen sangre. Ella dijo que se aceptan cualquier tipo de factor sanguíneo. Asimismo, exhorta a que las autoridades de salud para que agilicen los trámites para su posterior intervención.
Liliana contó que hace un mes y medio, su hermano Jorge fue al Hospital Dos de Mayo para una consulta en el área de Oftalmología y se cayó. Se fracturó la cadera y fue atendido inmediatamente, pero horas más tarde se descompensó. Finalmente, perdió dos litros de sangre y fue transferido a cama UCI.
Su hemoglobina llegó hasta nivel 4 y sus pulsaciones bajaron considerablemente, pero pudo superar todo ello luego de varios días. Hoy en día, se somete a una diálisis tres veces por semana; mientras que sigue esperando que le confirmen la operación en la cadera.
El problema es que los riñones se vieron afectados y continuamente se le baja la hemoglobina y tiene que someterse a transfusiones de sangre. Actualmente, necesitan 10 unidades de sangre; hoy, martes 23 de diciembre obtuvieron seis donantes y cuatro fueron para la operación.
Liliana Borjas manifestó que la gestión con los donantes y el banco de sangre es caótica y exhausta. “El procedimiento de donación en ese hospital (2 de Mayo) es extremadamente agobiante, desordenado y frustrante”, sostuvo la ciudadana. Por esta razón, solicita ayuda inmediata para que su hermano pueda empezar su mejoría total.
