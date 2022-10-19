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Adulto reporta falta de herramientas en el INCN para que programen su operación en la columna

Rotafono de RPP | El señor de 59 años ha pedido esta operación llamada artrodesis lumbar en 2023 y aún no se le ha podido programar en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).
| | Victor Pacheco
El señor sufrió un accidente en su trabajo en el 2018

El señor sufrió un accidente en su trabajo en el 2018 | Fuente: Rotafono

Eduardo Carrión Rubio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que espera una operación desde finales del 2023 en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), situado en el Cercado de Lima. El señor vive solo en la región de Cajamarca y no puede viajar tan constantemente a la capital.

El ciudadano de 59 años indicó que no le han podido programar la intervención quirúrgica debido a que faltan dos insumos. Esta operación es una artrodesis lumbar, la cual consiste en la fusión de dos o más vértebras lumbares para que sea permanente. Los materiales que faltan son una fresa cilíndrica de diamante y un sustituto ósea de fosfato calcico.

Estos son algunos de los documentos dados por las entidades de salud

Estos son algunos de los documentos dados por las entidades de salud | Fuente: Rotafono

Señor espera operación desde 2023

No es la primera vez que Eduardo Carrión pide ayuda a través del Rotafono, ya que lo hizo en abril del 2024. Sin embargo, le aplazaron las citas correspondientes, los médicos se fueron de vacaciones y ahora lo llamaron para que sea internado, pero por la falta de materiales no pueden programar su operación.

El señor ha sido intervenido dos veces: primero en noviembre del 2021, pero salió mal y lo operaron otra vez en diciembre del 2022. Ello tampoco salió bien e hizo una denuncia al mismo INCN. Le dieron la razón  y el doctor solicitó los materiales para su posterior operación desde marzo del 2023. Cuando fue a Lima a revisar este tema, le dijeron que el médico ya no estaba en el sistema.

Familia pide apoyo al INCN 

El ciudadano contó que habló con el internista del INCN y le prometió que contarían con los materiales para su operación el 15 de abril. Finalmente, no fue así y ahora le pidieron que él mismo lo consiga, lo cual le parece injusto. Por eso, hace esta denuncia pública para que agilicen los trámites y pueda ser operado lo antes posible.

Eduardo se lastimó la columna vertebral en 2018 luego de un accidente en el trabajo y desde que fue operado en el 2021 no ha podido trabajar. Por ello, indicó que tampoco puede costear un lugar privado ni comprar los materiales que deben tener en el mismo INCN, anteriormente conocido como el Hospital Mogrovejo.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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