Adulto reporta falta de herramientas en el INCN para que programen su operación en la columna

Eduardo Carrión Rubio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que espera una operación desde finales del 2023 en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), situado en el Cercado de Lima. El señor vive solo en la región de Cajamarca y no puede viajar tan constantemente a la capital.

El ciudadano de 59 años indicó que no le han podido programar la intervención quirúrgica debido a que faltan dos insumos. Esta operación es una artrodesis lumbar, la cual consiste en la fusión de dos o más vértebras lumbares para que sea permanente. Los materiales que faltan son una fresa cilíndrica de diamante y un sustituto ósea de fosfato calcico.