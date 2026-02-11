menu
Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

Rotafono de RPP | Julio Samillán pide la pronta intervención de las autoridades, ya que los niños y adultos mayores y vehículos pasan muy cerca del buzón destapado, en la avenida Grau.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Julio Samillán espera que las autoridades atiendan el reclamo y coloquen la tapa del buzón.
Julio Samillán espera que las autoridades atiendan el reclamo y coloquen la tapa del buzón.

El conductor Julio Samillán Paico se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que un buzón sin tapa en el cruce de la avenida Grau y el jirón Paruro, en el Cercado de Lima, pone en peligro la vida de los transportistas y transeúntes. 

El usuario envío imágenes al Rotafono de RPP donde se observa que el buzón sin tapa está muy cerca de un cruce peatonal, un lugar muy concurrido por los ciudadanos. 

“Lo vi desde ayer, ¿cómo es posible ese tremendo hueco sin tapa de buzón aquí entre Paruro y la avenida Grau?”, exclamó Julio Samillán.

Desde ayer Julio indicó que transitó por la zona y vio el buzón sin tapa.



La zona está muy cerca a un Instituto Superior Tecnológico, restaurantes, jugueterías y tiendas de implementos deportivos. Además que el tránsito se hace muy fluido en las tardes. 

Julio Samillán espera que las autoridades puedan colocar cuanto antes la tapa del buzón para evitar un accidente, pues teme que menores y adultos mayores puedan caerse en el lugar. 

"Hago un llamado para que se atienda el reclamo y el buzón pueda ser cubierto, a fin de evitar un accidente trágico", demandó. 

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.



Sepa más:
Cercado de Lima avenida Grau Rotafono tapa de buzón
