Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

El conductor Julio Samillán Paico se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que un buzón sin tapa en el cruce de la avenida Grau y el jirón Paruro, en el Cercado de Lima, pone en peligro la vida de los transportistas y transeúntes.



El usuario envío imágenes al Rotafono de RPP donde se observa que el buzón sin tapa está muy cerca de un cruce peatonal, un lugar muy concurrido por los ciudadanos.



“Lo vi desde ayer, ¿cómo es posible ese tremendo hueco sin tapa de buzón aquí entre Paruro y la avenida Grau?”, exclamó Julio Samillán.