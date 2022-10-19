Cercado de Lima: dan cita a paciente con cataratas para que le practiquen examen

Javier Solórzano Santos, de 50 años, informó que EsSalud gestionó su referencia al Policlínico Chincha, situado en el Cercado de Lima, para que puedan practicarle un fondo de ojo, a fin de tratar las cataratas que padece. Esto fue posible luego de que solicitara ayuda a través del Rotafono de RPP.

El paciente, natural del Chilca, destacó que, gracias a la intervención de RPP, pudo acceder a una cita, la cual esperaba hace cinco meses. Javier Solórzano dijo que su pedido de ayuda fue escuchado por las autoridades sanitarias tras la difusión del caso.

“Quería dar el agradecimiento, ya que han llegado a dar solución a mi tema del problema de las citas y la referencia. Me estoy dirigiendo a la cita que me han dado en el policlínico Chincha del Cercado de Lima. No me queda más que agradecer por haber este intercedido de inmediato por mi caso”, expresó.

Javier Solórzano hizo un llamado a que este tipo de ayuda sea constante y accesible para otros ciudadanos afectados.

El paciente acudió al Rotafono de RPP ya que esperaba hace varios meses que el centro de atención primaria III de San Juan de Miraflores solicitara la referencia a un hospital de mayor complejidad, pero no podían hacerlo porque el oftalmólogo había renunciado.