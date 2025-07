Cercado de Lima: escolar consiguió apoyo para asistir a concurso mundial de matemáticas

Jofran Uchasara, el escolar de nueve años que sorteó su bicicleta para recaudar fondos con miras a participar en un certamen internacional de matemática, consiguió el apoyo económico para asistir al concurso mundial Global Round of The Spirit of Math Contest, que se realizará en Canadá, luego de que difundiera su pedido de ayuda en el Rotafono de RPP.

Erika Zúñiga, madre de Jofran, expresó su gratitud al Rotafono de RPP por su apoyo en la difusión de una solicitud de ayuda para que su hijo asista a la competencia global en Toronto, que se desarrollará del 27 al 31 de agosto de este año.

"Mi esposo, mi querido hijo Jofran y mi persona estamos muy agradecidos con el Rotafono RPP porque ha sido de mucha ayuda y, por ende, de mucha bendición para nosotros", manifestó.

La madre de familia informó que el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la campaña "Abraza tu cole" en colaboración con la Fundación Romero, ha confirmado su ayuda.

La familia agradeció profundamente a RPP por su contribución, ya que la difusión fue crucial para movilizar el apoyo necesario, a fin de Jofran pueda viajar al certamen.

Viáticos de escolar serán cubiertos

Según el Minedu, se logró financiar 3500 dólares para cubrir los gastos logísticos de Jofran en el extranjero, tales como pasajes aéreos, alimentación, hospedaje y traslados del menor durante su participación en el Global Round of The Spirit of Math Contest.

Al respecto, el ministro de Educación, Morgan Quero, expresó que “Jofran es un ejemplo del talento que existe en las escuelas públicas”.

“Con el apoyo de aliados estratégicos como la Fundación Romero, seguimos abriendo puertas para que nuestros estudiantes lleguen tan lejos como sueñan”, afirmó el titular de Educación.