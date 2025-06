Cercado de Lima: estudiantes de universidad Villarreal exigen que se abran las matrículas [VIDEO]

Estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que tienen un serio problema con las matrículas, las cuales comenzaron el 7 de marzo. Varios alumnos de diferentes facultades no han podido hacerlo y han pasado más de dos meses.

Las clases universitarias ya iniciaron y un gran número de estudiantes no cuentan con el carné universitario. Una de ellas es Karolina Barboza, quien pertenece a la facultad de Humanidades e indicó que hay bastantes jovenes que la necesitan porque viven lejos y ya no pueden pagar medio pasaje.

"No se ha aperturado los códigos para poder pagar la matrícula y tampoco las actas; por lo cual, no podemos no estamos matriculados directamente ahora", indicó la ciudadana. Además, informó que ya pasaron las semanas de los exámenes parciales y no hay novedad alguna al respecto.