Madre pide ayuda para que su bebé con mal congénito sea trasladado a un hospital pediátrico

El INMP mandó una referencia al INSN de Breña para que sea trasladado | Fuente: Rotafono/Andina
Edita Ríos se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer la historia de su bebé. Él nació con un mal congénito y desde su nacimiento ha estado en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), ubicado en el Cercado de Lima. Sin embargo, ha pasado poco más de un año y requiere ser trasladado hospital pediátrico con urgencia.
La madre de familia señaló que su hijo nació con algunos males y se le hizo varios exámenes. Al final le detectaron Síndrome de hipoventilación congénita central, un trastorno en el cuerpo que no le deja respirar adecuadamente. En el caso del bebé, este problema no le deja dormir de noche y debe utilizar una máquina todos los días.
Sin embargo, el bebé ha crecido y ahora ya tiene un año y un mes de nacido; por lo que, el lugar donde se encuentra, en el Instituto Materno Perinatal, es para menores. "Mi hijito ya quiere pararse, ya quiere hablar, él ya se aburre, está en una cuna pequeña. Quiere jugar", subrayó la señora Ríos.
Estos son algunos de los documentos médicos sobre el estado del bebé | Fuente: Rotafono
La mamá dijo que desde nació su pequeño no ha podido llevárselo a su casa; ella vive en Ancón y diariamente debe ir hasta Cercado de Lima al hospital mencionado anteriormente. Asimismo, mencionó que necesita de este equipo para poder respirar bien cuando duerme y eso solo tienen los establecimientos de salud especializados.
En ese sentido, explicó que desde el INMP ya enviaron un documento de referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, pero no han recibido respuesta. Por dicha razón, hace esta denuncia pública para que las autoridades de salud vean su caso y su hijo pueda ser trasladado a un hospital de mayor complejidad.
La madre recalcó que su mal es genético y que fue detectado por un examen llevado a un establecimiento de salud del extranjero. Por eso, agregó que su bebé requiere mayores especialistas para que hallen una solución y pueda estar junta a él en su vivienda o que le apoyen con alguna máquina de asistencia para el trastorno que padece.
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