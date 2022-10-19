Madre pide ayuda para que su bebé con mal congénito sea trasladado a un hospital pediátrico

Edita Ríos se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer la historia de su bebé. Él nació con un mal congénito y desde su nacimiento ha estado en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), ubicado en el Cercado de Lima. Sin embargo, ha pasado poco más de un año y requiere ser trasladado hospital pediátrico con urgencia.

La madre de familia señaló que su hijo nació con algunos males y se le hizo varios exámenes. Al final le detectaron Síndrome de hipoventilación congénita central, un trastorno en el cuerpo que no le deja respirar adecuadamente. En el caso del bebé, este problema no le deja dormir de noche y debe utilizar una máquina todos los días.

Sin embargo, el bebé ha crecido y ahora ya tiene un año y un mes de nacido; por lo que, el lugar donde se encuentra, en el Instituto Materno Perinatal, es para menores. "Mi hijito ya quiere pararse, ya quiere hablar, él ya se aburre, está en una cuna pequeña. Quiere jugar", subrayó la señora Ríos.