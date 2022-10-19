Cercado de Lima: paciente diabético pide ayuda para conseguir medicamento en el Policlínico EsSalud Pablo Bermúdez

Jorge Cabrera Salvatierra, un paciente diabético de 57 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que no recibe su medicamento de Metformina desde hace más de un mes en el Policlínico EsSalud Pablo Bermudez, ubicado en el Cercado de Lima.



Jorge comenta que desde mayo no recibe sus pastillas desde mayo a través de farmacia. El señor se ha visto en la obligación de comprarlo de manera particular pero es consciente que no todas las personas tienen el sustento económico para comprar las pastillas.



“En el Policlínico Pablo Bermudez, no hay metformina desde el mes de mayo para los pacientes con diabetes, he hecho por los canales correspondientes, y sólo indican que hay que esperar”, afirmó Jorge Cabrera.