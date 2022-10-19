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Cercado de Lima: paciente diabético pide ayuda para conseguir medicamento en el Policlínico EsSalud Pablo Bermúdez

Rotafono de RPP | Jorge comenta que desde mayo no recibe sus pastillas desde mayo a través de farmacia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El señor se ha visto en la obligación de comprarlo de manera particular pero es consciente que no todas las personas tienen el mismo sustento económico.

El señor se ha visto en la obligación de comprarlo de manera particular pero es consciente que no todas las personas tienen el mismo sustento económico. | Fuente: Composición / Andina

Jorge Cabrera Salvatierra, un paciente diabético de 57 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que no recibe su medicamento de Metformina desde hace más de  un mes en el Policlínico EsSalud Pablo Bermudez, ubicado en el Cercado de Lima. 

Jorge comenta que desde mayo no recibe sus pastillas desde mayo a través de farmacia. El señor se ha visto en la obligación de comprarlo de manera particular pero es consciente que no todas las personas tienen el sustento económico para comprar las pastillas.

“En el Policlínico Pablo Bermudez, no hay metformina desde el mes de mayo para los pacientes con diabetes, he hecho por los canales correspondientes, y sólo indican que hay que esperar”, afirmó Jorge Cabrera.

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El paciente de 57 años hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan facilitar no solo a él sino a los pacientes que resulten afectados debido a la falta de medicamento. 

El Rotafono de RPP se contactó con EsSalud e indicaron que si bien es cierto en junio no había el medicamentos en el hospital,  actualmente las autoridades de salud se encuentran abasteciendo la Metoformina. Sin embargo, Jorge Cabrera afirma que hasta el momento no tiene el medicamento. 

"Luego de sacar cita , me dan medicinas para tres meses, esto me envian por un servicio que se llama farmacia vecina, pero cuando no hay medicamento debo ir al policlinico Pablo Bermudez, estoy yendo desde mayo y tampoco lo tienen. Hace una semana fue la última vez que fui al policlínico", afirmó Jorge. 

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