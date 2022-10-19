Cercado de Lima: paciente obtiene pastillas para la diabetes después de un mes de espera

Jorge Cabrera se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que pudo obtener sus medicamentos de la diabetes en el Policlínico EsSalud Pablo Bermudez, de EsSalud, ubicado en el Cercado de Lima después de más de un mes de espera.



Jorge contó que después de hacer público su pedido a través de Rotafono, las autoridades de salud se contactaron con él y le indicaron que debía a recoger sus pastillas de metformina.



“Gracias al Rotafono de RPP por hacer meses no conseguía mi medicina en el seguro, para la diabetes, la metformina, y gracias a la gestión de ellos he podido ser contactado, muchas gracias Rotafono”, afirmó Jorge.