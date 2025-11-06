Hospital Loayza: piden ayuda para paciente que necesita catéter para ser operado del corazón

Pilar Schmitt se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su esposo Pío Augusto Vargas Camacho que necesita ser operado del corazón en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ubicado en el Cercado de Lima y aún no se le brinda el catéter de ablación bidimensional.



Desde hace cinco meses, los doctores le indicaron al hombre de 71 años que tiene arritmia auricular típico (también llamado flutter) y necesitaba pasar por una operación llamada ablación para lo cual necesita el catéter, el cual de forma privada costaría unos 20 mil soles, según contó Pilar.



“Mi esposo es taxista y día con día se deteriora su salud, ese catéter me costaría 20 000 soles ¿de dónde sacamos ese dinero? por favor necesito que me ayuden porque el SIS sí cuenta con ese catéter pero no lo manda por favor, ayúdenme”, afirmó la ciudadana.



La hija de la paciente contó que desde hace 13 meses le descubrieron el diagnóstico a su esposo debido a que tenía constantes quejas de falta de aire, saturación acelerada y desacelerada. Pilar espera que las autoridades del Hospital Loayza puedan brindarle cuanto antes este cateter porque teme que la salud de su esposo, empeore.