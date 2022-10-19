Cercado de Lima: reportan basura y desmontes en la avenida Las Maquinarias

Miguel Castro se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar la pronta intervención de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a que la basura y desmontes afecta a los vecinos de la avenida Las Maquinarias, en Cercado de Lima.

El vecino comentó que, aunque la comuna de Lima realiza labores de limpieza periódicas al poco tiempo se registra la acumulación de escombros, la quema de residuos y hasta el consumo de drogas.

“La municipalidad de Lima recoge cada semana con maquinaria pesada, pero igual a los pocos días vuelve a la misma situación. Se llena de desmonte, queman basura, es un fumadero de delincuentes”, declaró.

Miguel Castro sugirió que el alcalde Renzo Reggiardo inicie las gestiones con el sector privado para financiar la construcción de la pista moderna con iluminación para erradicar el foco inseguridad.