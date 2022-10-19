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Cercado de Lima: reportan basura y desmontes en la avenida Las Maquinarias

Rotafono de RPP | Vecinos piden que la Municipalidad Metropolitana de Lima erradique el botadero, que se ha convertido en un punto inseguro, donde se consumen drogas.
| | Laura Urbina Saldaña
Este sector se ha convertido en un punto crítico de basura e inseguridad.
Este sector se ha convertido en un punto crítico de basura e inseguridad. | Fuente: Rotafono

Miguel Castro se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar la pronta intervención de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a que la basura y desmontes afecta a los vecinos de la avenida Las Maquinarias, en Cercado de Lima

El vecino comentó que, aunque la comuna de Lima realiza labores de limpieza periódicas al poco tiempo se registra la acumulación de escombros, la quema de residuos y hasta el consumo de drogas. 

“La municipalidad de Lima recoge cada semana con maquinaria pesada, pero igual a los pocos días vuelve a la misma situación. Se llena de desmonte, queman basura, es un fumadero de delincuentes”, declaró.

Miguel Castro sugirió que el alcalde Renzo Reggiardo inicie las gestiones con el sector privado para financiar la construcción de la pista moderna con iluminación para erradicar el foco inseguridad.   

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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