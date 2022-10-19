Semáforos peatonales malogrados y mal estado de la vía pública en los alrededores de la plaza Dos de Mayo [VIDEO]

Luis Yaros Arévalo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar el mal estado de la vía pública; así como, semáforos peatonales inoperativos en unas ocho cuadras alrededor de la plaza Dos de Mayo, en la avenida Alfonso Ugarte y aledaños, en el Cercado de Lima.
El ciudadano comentó que toda la zona se ha vuelto un caos total y es un peligro total para los peatones, pues al no funcionan los semáforos los vehículos se meten entre sí por cualquier lado. Asimismo, hay comerciantes ambulantes que están en plena pista y ocupan prácticamente un carril.
Aniegos en zonas de la pista y huecos en medio de los carriles | Fuente: Rotafono
El abandono de este lugar es inmenso, ya que hay parte de la vereda por donde caminan las personas que están resquebrajadas, pavimento táctil para personas con discapacidad visual deteriorado, pista con huecos, falta de señalización, vía para los ciclistas despintada y partes con tierra y orificios peligrosos.
El señor reportó que son ocho los semáforos peatonales que no funcionan y son continuas; además, hay otros semáforos malogrados que están a dos cuadras de la avenida Alfonso Ugarte, a la altura del jirón Zepita. "No hay ni siquiera policía de tránsito", añadió el señor Yaros.
El hombre sostuvo que las áreas verdes lucen totalmente descuidadas, incluso hay parte que no hay pasto, solo está lleno de tierra y piedras. Otro problema que mencionó es que hay tramos de la vía pública que hay bastante basura y desmonte acumulada.
Los vecinos exigen que se haga un mantenimiento a la vía pública | Fuente: Rotafono
Cabe mencionar que esta zona de Cercado de Lima es peligrosa en la noche. Por lo que, los peatones tienen mucho miedo de caminar por ahí; sobre todo, si la vía pública está muy descuidada. "Agregar que las rampas de plaza San Martin están desniveladas y es un peligro para adultos mayores que están silla de ruedas", señaló.
Los vecinos que viven por este lugar de Cercado de Lima hacen un llamado público a la Municipalidad de Lima y/o entidades correspondientes para que inicien acciones contra esta problemática y hagan un mantenimiento total de todo el lugar.
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