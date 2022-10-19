Semáforos peatonales malogrados y mal estado de la vía pública en los alrededores de la plaza Dos de Mayo [VIDEO]

Abandono total de la zona

El abandono de este lugar es inmenso, ya que hay parte de la vereda por donde caminan las personas que están resquebrajadas, pavimento táctil para personas con discapacidad visual deteriorado, pista con huecos, falta de señalización, vía para los ciclistas despintada y partes con tierra y orificios peligrosos.

El señor reportó que son ocho los semáforos peatonales que no funcionan y son continuas; además, hay otros semáforos malogrados que están a dos cuadras de la avenida Alfonso Ugarte, a la altura del jirón Zepita. "No hay ni siquiera policía de tránsito", añadió el señor Yaros.

El hombre sostuvo que las áreas verdes lucen totalmente descuidadas, incluso hay parte que no hay pasto, solo está lleno de tierra y piedras. Otro problema que mencionó es que hay tramos de la vía pública que hay bastante basura y desmonte acumulada.