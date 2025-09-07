Cercado de Lima: vecinos de la avenida Tacna reportan constante corte de luz desde el año pasado [VIDEO]

Constantes cortes de luz

El señor comentó que la situación ha empeorado, ya que ahora se va la luz dos o tres veces a la semana y pueden estar así de cuatro a 48 horas. Él vive en un edificio multifamiliar y decenas de personas se ven afectadas casi diariamente.

"Tenemos personas vulnerables, menores de edad, personas mayores, con problemas de salud, que necesitan ir a consultas médicas, que no han podido asistir porque el ascensor no funciona", sostuvo el ciudadano. Además, dijo que también escasea el agua porque los motores no funcionan y hay artefactos eléctricos que se han malogrado.

Tampoco pueden guardar su comida o alimentos porque al no funcionar la refrigeradora se malogran rápidamente. "Hay múltiples quejas y Pluz Perú no da una solución al inconveniente. Lo único que hacen es enviar cuadrillas, reparan momentáneamente y a los dos o tres días vuelve a volar el cableado o los fusibles", manifestó.