Cercado de Lima: vecinos de la avenida Tacna reportan constante corte de luz desde el año pasado [VIDEO]

Rotafono de RPP | Decenas de familias se ven afectadas porque no hay fluido eléctrico en esta zona del Cercado de Lima y exigen a Pluz Perú que hagan una inspección y hallen el problema de raíz.
| | Victor Pacheco
Los vecinos exigen una solución a Pluz Perú lo antes posible
Los vecinos exigen una solución a Pluz Perú lo antes posible | Fuente: Rotafono

Los vecinos que viven en la cuadra 3 de la avenida Tacna y alrededores, en el Cercado de Lima se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP porque nuevamente se encuentran sin electricidad. Hay decenas de familias afectadas e indicaron que este problema es constante desde el año pasado.

Juan Carlos Nina denunció que todas las viviendas que están a la altura de la Iglesia de Las Nazarenas tienen la misma problemática; no cuentan con fluido eléctrico y señalaron que han llamado en múltiples ocasiones a la empresa respectiva, Pluz Perú, pero no solucionan nada porque al menos una vez al mes sufren el mismo.

Constantes cortes de luz

El señor comentó que la situación ha empeorado, ya que ahora se va la luz dos o tres veces a la semana y pueden estar así de cuatro a 48 horas. Él vive en un edificio multifamiliar y decenas de personas se ven afectadas casi diariamente. 

"Tenemos personas vulnerables, menores de edad, personas mayores, con problemas de salud, que necesitan ir a consultas médicas, que no han podido asistir porque el ascensor no funciona", sostuvo el ciudadano. Además, dijo que también escasea el agua porque los motores no funcionan y hay artefactos eléctricos que se han malogrado.

Tampoco pueden guardar su comida o alimentos porque al no funcionar la refrigeradora se malogran rápidamente. "Hay múltiples quejas y Pluz Perú no da una solución al inconveniente. Lo único que hacen es enviar cuadrillas, reparan momentáneamente y a los dos o tres días vuelve a volar el cableado o los fusibles", manifestó.

Los artefactos eléctricos se están malogrando por estos cortes
Los artefactos eléctricos se están malogrando por estos cortes | Fuente: Rotafono

Familias exigen solución a Pluz Perú

Juan Carlos Nina aseguró que la entidad respectiva no da explicaciones de por qué sucede este problema tan a menudo y tampoco dicen que van a solucionarlo definitivamente. Solamente toman acciones a corto plazo y no solucionan de raíz, que es lo que piden los vecinos.

El señor señaló que hay personas que hacen trabajo remoto y también se ven muy perjudicados por el corte de luz. También, están los escolares o universitarios que estudian virtualmente o los que están en un instituto de idiomas. 

"Por eso, les pedimos su ayuda, que por favor hagan esto público y se eleve esta queja a nivel de gobierno, y en las redes, para que la empresa Pluz pueda dar atención. Muchas gracias”, relató.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
cercado de lima corte de luz fluido electrico rotafono
