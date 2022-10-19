Cercado de Lima: vecinos piden mayor patrullaje y limpieza en urbanizaciones Elio y Los Cipreses

Guillermo Montenegro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir un mayor patrullaje de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana en las urbanizaciones Elio y Los Cipreses, ubicadas en el Cercado de Lima, debido al robo que hubo el último fin de semana.
Guillermo reveló que ayer su vecino sufrió el robo de tres bicicletas en el pasaje Marisol Bedoya que conecta las urbanizaciones Elio y Los Cipreses.
Los ladrones habrían trepado parte de la parte delantera de su vivienda. Serenazgo de la zona vino después del hecho y aún no han podido recuperar las bicicletas. Los residentes sospechan que se traten de menores de edad.
Guillermo Montenegro afirma que los patrulleros pasan por la zona cada dos a tres veces por semana y teme que la situación empeore, pues al momento de reportar el robo, sintieron que no tenian apoyo inmediato.
Guillermo también dijo que hay otros problemas como la basura acumulada en la zona, pues aunque los camiones de basura transitan en la zona todos los días, algunos vecinos e inquilinos dejan sus bolsas de desechos durante todo el día, lo que hace que la basura que se encuentran dentro de las bolsas, se putrefacten.
“Amanece toda una suciedad terrible, lamentablemente por acá no tenemos esos contenedores como para siquiera tener un lugar donde tirarlos y vengan pues los roedores a alimentarse de esos desechos”, afirmó.
Guillermo hace un llamado a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que coloque contenedores y se envíe un patrullero para que pueda brindar mayor seguridad a los vecinos.
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