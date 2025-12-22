menu
Cercado de Lima: vecinos reportan cúmulos de basura en Barrios Altos

Rotafono de RPP | Leslie Mabel teme que la acumulación de bolsas de desechos puedan convertirse en un foco infeccioso.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La vecina cuenta que la acumulación de basura se da específicamente en las cuadras finales del jirón Junín, a poco de llegar a la avenida Grau.

Leslie Mabel Velásquez Páliza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la acumulación de basura en la zona conocida como Barrios Altos en el Cercado de Lima.

La vecina cuenta que, desde hace algunas semanas atrás, la acumulación de basura se da específicamente en las cuadras finales del jirón Junín, a poco de llegar a la avenida Grau.

“En la zona de Barrios Altos hay cúmulos de basura de hace días y no los recoge. En especial en Jirón Junín, todo porque en esa cuadra se congestiona por las obras de la Avenida Grau”, afirma la señora. 

Leslie afirma que la población más afectada son los adultos mayores y niños, pues transitan muy cerca de la zona afectada donde se encuentra una iglesia y un colegio. La residente hace un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Lima para que pueda ejercer cuanto antes un plan de limpieza y así evitar que esta situación se convierta en un foco infeccioso. 

Sepa más:
cúmulos de basura navidad limpieza Municipalidad de Lima Rotafono
