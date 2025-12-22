Cercado de Lima: vecinos reportan cúmulos de basura en Barrios Altos

Leslie Mabel Velásquez Páliza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la acumulación de basura en la zona conocida como Barrios Altos en el Cercado de Lima.



La vecina cuenta que, desde hace algunas semanas atrás, la acumulación de basura se da específicamente en las cuadras finales del jirón Junín, a poco de llegar a la avenida Grau.



“En la zona de Barrios Altos hay cúmulos de basura de hace días y no los recoge. En especial en Jirón Junín, todo porque en esa cuadra se congestiona por las obras de la Avenida Grau”, afirma la señora.

