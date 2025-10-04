menu
Servicios públicos

Cercado de Lima: vecinos reportan falta de alumbrado público desde hace un semana en el jirón Cusco

Rotafono de RPP | Según vecinos, son ocho los postes de luz que no funcionan, lo que vuelve la zona muy oscura y peligrosa para transitar.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ruth Solier explicó la falta de alumbrado público en la zona.
Ruth Solier explicó la falta de alumbrado público en la zona.

Ruth Solier se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de alumbrado público, desde hace una semana, en la cuadra ocho del jirón Cusco, en el distrito de Cercado de Lima.

La vecina indicó que han intentado comunicarse con la empresa Pluz Energía; sin embargo, no han tenido éxito. Según su testimonio, son ocho los postes de luz que no funcionan, lo que vuelve la zona muy oscura y peligrosa para transitar, especialmente para adultos mayores y madres con coches.

Ruth Solier hace un llamado a las autoridades de la empresa Pluz para que envíen un servicio técnico lo antes posible, ya que la falta de iluminación ha facilitado un incremento en los robos. Incluso, menciona que ya se han robado algunas cajas de conexiones de agua.

Finalmente, solicita apoyo para que la empresa Pluz (antes conocida como Enel) envíe técnicos a fin de restablecer el alumbrado público en la cuadra 8 del jirón Cusco, ya que hasta la fecha no han recibido ninguna solución.

Rotafono se comunicó con el área de Imagen y Comunicaciones de la empresa Pluz Energía e indicaron que enviarán un equipo técnico a supervisar la zona.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

