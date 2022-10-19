Cercado de Lima: vecinos reportan que el parque Urubamba amanece con diversas botellas de bebidas alcohólicas

María Pía Huambachano se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido a las botellas de bebidas alcohólicas tiradas, cigarros, bolsas de comida y ruidos hasta muy tarde en el parque Urubamba, ubicado en el distrito del Cercado de Lima.

María Pía comenta que esta situación es recurrente todos los viernes o sábados por las noches, cuando diferentes grupos de estudiantes —que la vecina considera que son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos— acuden al parque y se quedan hasta las dos de la mañana.

“Siempre los viernes, a partir de las 7 p. m., vienen los sanmarquinos a tomar al parque Urubamba (cerca de la puerta 3 de San Marcos). Aun con la policía que viene a intervenir, esto no acaba”, afirma María Pía.

María Pía comenta que son varios los estudiantes que se quedan en la zona. En una ocasión, incluso, tuvieron que acudir hasta tres camionetas de policías, pues el número de personas era significativo.

María Pía hace un llamado a la policía para que puedan ejecutar un plan de seguridad en la zona, pues los vecinos ya están cansados de enfrentar esta situación todos los fines de semana.

“He visto cómo ellos (estudiantes) salen de la puerta 3 de San Marcos (…), salen todos a comprar y de frente vienen al parque”, afirmó la residente.