Chachapoyas: piden ayuda para trasladar a un hospital de Lima a mujer con triquinosis

María Erlinda Rodríguez Llanos, de 40 años, diagnosticada con triquinosis, una enfermedad parasitaria causada por el consumo de carne mal cocida, necesita ser referida del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, en la región Amazonas, a un establecimiento de salud de mayor complejidad en Lima.

Ronaldo Aguilar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a su suegra, quien requiere la urgente intervención de un neurocirujano, profesional con el que no cuenta el centro hospitalario de Chachapoyas.

Indicó no le pueden suministrar medicamentos a la paciente debido a que no ha sido evaluada por un especialista. Añadió que la señora María Rodríguez necesita un tratamiento y ser evaluada para una posible operación, ya que su salud es de gravedad.

“Mi paciente necesita intervención de un neurocirujano y acá no hay. Estoy esperando que evacuen a mi suegra a un hospital de mayor complejidad. Nos dicen que no hay neurólogos y por eso no le están dando la medicina correspondiente porque no saben”, comentó angustiado.

No hay especialistas en Hospital Regional

Ante la falta de un especialista, el Hospital Regional de Chachapoyas envió una solicitud de referencia a los hospitales Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia, de Emergencias Villa El Salvador, pero estos han rechazado su traslado ante la falta de camas y médicos, según dijo el familiar.

La familia de la paciente, procedente del distrito de Ocalli, en la provincia de Luya, se siente desesperada, pues teme que se agudice el estado de salud de la señora María Erlinda Rodríguez, quien ingresó al Hospital Regional el domingo 20 de julio.