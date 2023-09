Chaclacayo: ciudadano accede a tomografía luego de tres meses de insistencia

Luego de tres meses de insistencia, el ciudadano Eduardo Hugo Ink accedió a la tomografía que tanto necesitaba en el hospital Nacional Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino.

El caso de Eduardo fue difundido por el Rotafono de RPP. Con la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud- SUSALUD se pudo coordinar con las autoridades médicas y lograr que se realice el examen que podrá determinar la salud de sus pulmones.

“Agradecimiento a RPP y al Rotafono de RPP, a las delegadas de SUSALUD y al Personal de Tomografía del hospital Hipólito Unanue por su excelente atención, Los llevo en el corazón”, dijo desde Chaclacayo donde reside.

[NOTA ORGINAL]

Eduardo Hugo Ink se comunicó al Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda, debido a que necesita conseguir un examen de tomografía sin contraste en el Hospital Nacional Hipólito Unanue desde hace tres meses.

Eduardo se atiende actualmente en el Hospital José Agurto Tello de Chosica, donde su neumóloga le pidió, el pasado 19 de junio, una tomografía para observar con mayor claridad las lesiones que tiene en el pulmón.

Es por ello, que le dieron una referencia donde se le solicitaba dicho examen en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Debido a la avanzada edad y la disnea progresiva que tiene el adulto mayor, se necesita que la cita sea cuanto antes.

“Mi estado de salud no es bueno, no consigo turno, cada vez que llamo y me comunico, me dicen que ‘no hay, no hay’, lo malo de todo esto, es que se están venciendo mis referencias y lamentablemente esto avanza”, aseveró Eduardo.

Eduardo Hugo hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo a conseguir una tomografía sin contraste en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.