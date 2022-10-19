Chaclacayo: restablecen el servicio de agua después de cuatro días en la avenida Nicolás Ayllón

Los vecinos del distrito de Chaclacayo se comunicaron con el Rotafono de RPP para agradecer que el servicio de agua se restableció después de cuatro días en la cuadra 22 de la avenida Nicolás Ayllón.

Teodolinda Oroña contó que, luego de haber hecho su pedido público a través del Rotafono, el pasado jueves 9 de julio el servicio de agua comenzó a restablecerse de manera gradual en la cuadra 22 de la avenida Nicolás Ayllón. Lo mismo ocurrió en las viviendas de sus vecinos.

Katty Enciso, otra residente de la zona, afirmó que el jueves la presión del agua aún era baja, pero confiaba en que con el transcurso de las horas el servicio recuperaría su normalidad.

"Muchas gracias, Rotafono, por la ayuda. El agua se ha restablecido en Chaclacayo. En mi sector, el servicio volvió el jueves al mediodía y ya contamos con abastecimiento regular", dijo.

Municipalidad de Chaclacayo afirmó que tenía un plan de contingencia

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Chaclacayo informó que ejecutaba un plan de contingencia en los sectores afectados por la avería del pozo N.° 1. Asimismo, indicó que envió camiones cisterna a Los Halcones, Retamas, Los Paltos y Villa El Rosario.

"La interrupción del servicio se originó por una considerable avería en la bomba del pozo N.° 1, ocasionada por la absorción de ramas y alambres, lo que ha afectado el normal funcionamiento del sistema", se lee en el comunicado.