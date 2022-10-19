Chaclacayo: vecinos reportan falta de agua desde hace cuatro días

Vecinos del distrito limeño de Chaclacayo se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido a la falta de agua desde hace cuatro días en la cuadra 22 de la avenida Nicolás Ayllón.



Teodolinda Oroña afirma que desde el pasado viernes que no cuenta con agua y que este corte no fue anunciado pero que sospechaban que habría una falta del servicio por la baja presión que tenían días previos del viernes. Asimismo, la residente advierte que tampoco han visto camiones cisterna para abastecerlos.



“Soy del distrito de Chaclacayo, hace 4 días que no tenemos agua y ninguna respuesta de la municipalidad que debería haber previsto este desabastecimiento con reparto de cisternas de agua a todos los afectados qué somos la mayoría de pobladores”, afirmó Teodolinda.

