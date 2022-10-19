Chaclacayo: vecinos reportan falta de agua desde hace cuatro días

Vecinos del distrito limeño de Chaclacayo se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido a la falta de agua desde hace cuatro días en la cuadra 22 de la avenida Nicolás Ayllón.
Teodolinda Oroña afirma que desde el pasado viernes que no cuenta con agua y que este corte no fue anunciado pero que sospechaban que habría una falta del servicio por la baja presión que tenían días previos del viernes. Asimismo, la residente advierte que tampoco han visto camiones cisterna para abastecerlos.
“Soy del distrito de Chaclacayo, hace 4 días que no tenemos agua y ninguna respuesta de la municipalidad que debería haber previsto este desabastecimiento con reparto de cisternas de agua a todos los afectados qué somos la mayoría de pobladores”, afirmó Teodolinda.
Gustavo, otro vecino de Chaclacayo, exige a las autoridades municipales la información sobre el plan de contingencia debido a que no saben cómo abastecerse de agua.
“En Chaclacayo hay colegios, postas médicas, adultos mayores, restaurantes y negocios que necesitan agua para poder funcionar. Los vecinos necesitamos saber qué está pasando realmente, cuándo se va a restablecer el servicio y el plan de contingencia mientras se soluciona el problema”, afirmó Gustavo, un vecino de Chaclacayo.
Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan restablecer el servicio cuanto antes debido a que la población más afectada son los adultos mayores y niños quienes demandan más el agua.
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