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Chiclayo: esposa de paciente con leucemia clama por ambulancia para trasladarlo al INEN

Rotafono de RPP | Piden intervención del Ministerio de Salud para facilitar ambulancia a paciente con cáncer, quien debe ser internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el distriro limeño de Surquillo, para seguir su tratamiento.
| | Laura Urbina Saldaña
Familia de Alejandro Flores Suclupe, diagnosticado con leucemia, busca desesperadamente una ambulancia en Lima.
Familia de Alejandro Flores Suclupe, diagnosticado con leucemia, busca desesperadamente una ambulancia en Lima.

Desde el aeropuerto de Chiclayo, Rosa Yauce solicita urgentemente el apoyo del Ministerio de Salud para conseguir una ambulancia en la ciudad de Lima para su esposo Alejandro Flores Suclupe, de 56 años, quien debe ser internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para recibir tratamiento contra la leucemia aguda.

A través del Rotafono de RPP, Rosa Yauce dijo que su esposo, una enfermera y ella viajarán en los próximos minutos en avión hasta el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, pero ninguna institución ha confirmado el transporte que lo llevará al INEN, en el distrito de Surquillo.

“Yo soy de Chiclayo, necesito ayuda para mi esposo para poderlo trasladar. Estamos saliendo de Chiclayo para Lima y no hay una ambulancia que me hayan confirmado en el hospital. Ahora, yo, ¿qué me hago con mi paciente si no puede ni caminar?”, expresó.  

La señora Rosa comentó que se requiere una ambulancia hacia el INEN debido a que el estado físico de su esposo le impide caminar.

Ella teme quedar desamparada con su esposo en estado grave en las instalaciones del aeropuerto de Lima. 

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