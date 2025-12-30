Chiclayo: familia pide ayuda para trasladar a paciente con mal en el corazón

Cecilia Marleny Ruidias Valladolid, de 54 años, natural de Piura, diagnosticada con una enfermedad en el corazón, conocida como ruptura interventricular, necesita ser trasladada con urgencia del Hospital Almanzor de EsSalud de Chiclayo al Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), en Lima.

Socorro Valladolid Hernández se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de las autoridades, pues el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) ya aceptó la solicitud de referencia, pero el problema principal es el vuelo humanitario que aún no consigue.



Socorro contó que su sobrina ingresó el 23 de diciembre al Hospital Cayetano de Piura, pero luego fue internada desde el 27 de diciembre en el Hospital Almanzor en Chiclayo para realizarle un cateterismo, procedimiento para diagnosticar una enfermedad del corazón para luego darle un tratamiento.

Tras una nueva consulta, los especialistas indicaron que la paciente necesita una cirugía debido a que actualmente la mujer de 54 años ha sido diagnosticada con una ruptura interventricular, es decir, una complicación grave del infarto agudo.

