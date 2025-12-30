menu
Servicios públicos

Chiclayo: familia pide ayuda para trasladar a paciente con mal en el corazón

Rotafono de RPP | Familiares solicitan apoyo a la FAP para que puedan facilitar una ambulancia aérea y así puedan trasladar a Cecilia Ruidias del Hospital Almanzor de EsSalud al Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), en Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los doctores han realizado una referencia al INCOR debido a la gravedad del diagnóstico de la paciente.

Cecilia Marleny Ruidias Valladolid, de 54 años, natural de Piura, diagnosticada con una enfermedad en el corazón, conocida como ruptura interventricular, necesita ser trasladada con urgencia del Hospital Almanzor de EsSalud de Chiclayo al Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), en Lima. 

Socorro Valladolid Hernández se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de las autoridades, pues el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) ya aceptó la solicitud de referencia, pero el problema principal es el vuelo humanitario que aún no consigue. 

Socorro contó que su sobrina ingresó el 23 de diciembre al Hospital Cayetano de Piura, pero luego fue internada desde el 27 de diciembre en el Hospital Almanzor en Chiclayo para realizarle un cateterismo, procedimiento para diagnosticar una enfermedad del corazón para luego darle un tratamiento. 

Tras una nueva consulta, los especialistas indicaron que la paciente necesita una cirugía debido a que actualmente la mujer de 54 años ha sido diagnosticada con una ruptura interventricular, es decir, una complicación grave del infarto agudo. 

La tía de la paciente hace un pedido de ayuda a la Fuerza Aérea del Perí (FAP) para que puedan brindarles y facilitarles una ambulancia aérea para que puedan trasladar cuanto antes la mujer de 54 años y así reciba la atención que requiere. 

“Acá se está complicando y solo dicen que esperemos a que  responda el transporte, necesitamos un avión ambulancia. (...)   lo que queremos es transportarla ya que el cuadro se agrada más”, afirmó Socorro. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
INCOR Paciente vuelo aéreo
